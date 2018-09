“Solo a tres de cada 100 afiliados en el sistema les conviene Colpensiones”

Basarse en la experiencia de terceros en el aspecto pensional es el primer error a la hora de definir su futuro según los expertos. Y es que pensar que la situación de familiares o amigos es la misma mía, ha hecho que el pensionarse sea uno de los principales dolores de cabeza de los colombianos. Alain Foucrier, presidente Colfondos, habló de estos mitos del sistema y el balance de la entidad.

¿Cuántos usuarios de Colfondos han pasado a Colpensiones este año?

En este año hemos tenido mensualmente cerca de 1.100 solicitudes de traslado entre regímenes, y de esos se está pasando aproximadamente 50% de las personas. Debemos tener en cuenta que ese porcentaje va a disminuir ahora en octubre cuando entre a regir la doble asesoría para todos los colombianos. A partir de octubre todos aquellos que quieran cambiarse de régimen deben tener la doble asesoría, y deberá disminuirse el traslado a Colpensiones, porque a más de 90% de las personas le conviene estar en AFP.

¿Los mitos de las pensiones han afectado al sistema?

Además de los mitos el problema en este tema pensional es que la gente no entiende, y no quiere entender. No les interesa tomar decisiones a tan largo plazo y ha habido una campaña de desprestigio contra las AFP, lo que hace gran daño a la gente.

En Colpensiones 90% de la gente no se pensiona, es decir de entrada nueve de cada 10 no se van a pensionar. ¿Qué pasa con esas personas que no se van a pensionar? Les devuelven en promedio $5 millones; pero si esas nueve personas estuvieran en Colfondos ya se habrían pensionado, o se les hubiera devuelto el dinero con rendimiento.

Luego de ese 10% que queda en Colpensiones y que se va a poder pensionar, siete lo van a hacer con el salario mínimo, y esas personas se hubieran podido pensionar acá con el salario mínimo, pero además con 150 semanas menos es decir tres años menos.

¿Cuál ha sido el aporte de este año en las cesantías?

Este año el aporte fue de $6 billones, que es un crecimiento de cerca de 10% respecto al año pasado. Al igual que en pensiones obligatorias, también es importante que las personas vean esto como ahorro, y ver en dónde renta más. En rentabilidad acumulada tenemos 80 puntos básicos más que la industria.

¿Cómo inició este año para los tres grupos de inversión?

Este año están muy parejos entre los multifondos y no ha habido gran diferencia en las rentabilidades de los fondos. Sin embargo, desde que se creó el esquema de multifondos una persona que en Colfondos ha estados en mayor riesgo tendría 20% más que la misma persona estando en el moderado después de siete años.

Una persona que hoy en moderado tiene $100, en mayor riesgo hace siete años tendría $120, siendo una diferencia alta. Pero este año como están tan bajas las rentabilidades, los portafolios están similares. El año pasado la diferencia fue enorme y el de mayor riesgo rentó casi 20% contra 14% de moderado.



TEMAS Colpensiones

Anterior Colombia rechaza categóricamente acusación de Venezuela por atentado a Maduro