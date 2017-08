"Soy cuota de los buenos resultados": Karen Abudinén

La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinén, agradeció el nombramiento que le hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y dijo que no utilizará la entidad para hacer política.

“Les aseguro que mi nombramiento en el ICBF, obedece simplemente a los buenos resultados que he tenido en las diferentes entidades en las que me he desempeñado”, dijo Abudinén.

La recién nombrada directora de esta entidad, en entrevista con Blu Radio, se describió como una persona apasionada y se comprometió a trabajar duro por los retos que tiene el ICBF.

“Siempre he trabajado en temas sociales y en primera infancia. Estoy aquí por mi trabajo y si tengo que hacer algún cambio, lo voy a hacer, pero no voy a dejar de luchar por los niños de este país”, agregó Abudinén.

Manifestó que planea continuar con el legado de Cristina Plazas, exdirectora de esta entidad y que no está dispuesta a hacer política con su puesto. “Vamos a trabajar duro, porque lo más importante son los niños y niñas”.

“A mi me gusta seguir la Ley y todos sabemos que en un cargo como este no se puede hacer política. Mi único jefe en este momento es el presidente, Juan Manuel Santos”, dijo Abudinén, cuando le preguntaron por el partido que representa, esto debido a las versiones que han señalado que su llegada al Gobierno es una clara manera de mantenerse cerca de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras.

La nueva directora del ICBF manifestó que una de sus banderas será continuar con los buenos resultados del programa de Cero Siempre, por todo lo que implica socialmente esta estrategia.

Finalmente, señaló que fue el mismo Juan Manuel Santos, quien la llamó a hacerle la propuesta. “Me dijo que yo estaba preparada para asumir un cargo como este y que mi hoja de vida con buenos resultados lo confirmaba”.