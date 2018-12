Subsidios para vivienda, energía y gas desaparecerán en el 2019

Después de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señalara que había quedado satisfecho con la aprobación de la ley de financiamiento agregó que se tendrá que pensar en ajustes más fuertes el próximo año de $1,2 billones, pero que podrían llegar hasta $5 billones.

Esto teniendo en cuenta que se requieren aún cerca de $7 billones adicionales para cubrir los requerimientos del Presupuesto Nacional de 2019.

También explicó que en el análisis de ajuste del próximo año se verificarán los subsidios que son muy altos en el país por lo que se viene un ajuste en el programa de subsidios, debido a los recursos que se requieren para atender estos programas.

Entre los subsidios que el Gobierno tiene en la mira están los de compra de vivienda No Vis con precios entre 135 y 435 salarios mínimos vigentes y los de energía y gas natural para los estratos 1, 2 y 3.

Según reza la resolución 4929 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “en vista de las restricciones presupuestales para la vigencia 2019, se hace necesario modificar el artículo 8 de la resolución 0201 de 2016, en relación con el número de coberturas disponibles”.

Lo anterior significa que, por el desajuste fiscal, a partir de 2019, los colombianos que quieran comprar vivienda nueva No Vis que se encuentre entre $105 y $340 millones ya no podrán acceder a subsidios en la tasa de interés para su crédito.

Esta medida, que en gran parte estimulaba la compra de vivienda y beneficiada a la clase media del país, consistía en un subsidio por parte del gobierno de 2,5 puntos porcentuales de tasa de interés en el préstamo hipotecario. De un mercado de 50.000 unidades por año, se buscaba beneficiar cerca de 20.000 con los recursos aprobados por el anterior mandato. Esto significa que por cada peso invertido por el comprador en el subsidio, el gobierno aportaba $10 adicionales.

Aunque el Gobierno fue reiterativo en explicar que desde los inicios del programa en 2016, este fue declarado como temporal, aseguró que continúan los programas que tienen como objetivo la población de menos ingresos, entre estos, la ayuda para la compra de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), de menos de $54 millones y la Vivienda de Interés Social (VIS) que esté entre $54 y $105 millones.

La noticia del recorte en los subsidios de energía y gas la dio el senador Mauricio Gómez del partido Liberal durante la versión preliminar de la regionalización que plantea el Gobierno Nacional del Presupuesto General de la Nación (PNG) 2019.

Goméz Amín explicó que la información la obtuvo del mismo Carrasquilla, quién le expresó que el desmonte será inmediato para el estrato 3 y gradual para los estratos 1 y 2.

El congresista advirtió que de darse esta situación, las facturas de estos servicios públicos aumentarían hasta en un 70%, afectando de manera exponencial el bolsillo de una gran población de colombianos.

Por su parte, Alberto Carrasquilla ha manifestado que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñado para un país que no tiene los niveles de ingresos y los estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día”.

En este sentido explicó que mientras un 26% de la población está en estado de pobreza en el país, los subsidios cubren hasta 50% de la población. Acá explicó que Colombia ha cambiado sustanciamente los últimos años y no se han actualizado muchas normativas.

Finalmente, explicó sobre las críticas al proyecto y a la gestión que una verdadera reforma tributaria sólo se podrá hacer hasta dentro de 20 o 25 años y que lo malo que digan de su gestión no le quita “ni un minuto de sueño”.

“Los ataques me resbalan, no me afectan en lo más mínimo ni me quitan ni un minuto de sueño. Hay gente que se divierte con eso y todo sea por el entretenimiento del pueblo colombiano. En segundo lugar, no estoy pensando en renunciar y estoy muy entusiasmado con diseñar un programa de reducción del gasto razonable y con el inicio de las discusiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo”, indicó Carrasquilla.