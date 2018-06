Suerte de reglamento de la Jep quedó en manos del Senado que definirá en extras

Un nuevo round por lograr aprobar la ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz se dio este miércoles en el Congreso de la República, en donde la puja entre los gobiernos actual (Juan Manuel Santos) y entrante (Iván Duque), pretenden mostrar que tienen las mayorías.

La Cámara de Representantes avanzó rápidamente en el articulado de dicha ley, la cual estuvo en el orden del día como primer punto, pero la misma pretendió que se aplazara hasta el otro Congreso por parte del representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien radicó una propuesta en tal sentido, pero se negó.

Luego, con la invitación del ministro del Interior, Guillermo Rivera, las mayorías actuales del gobierno se impuso para aprobar el articulado, el cual ha pasado prácticamente en todo su texto.

Mientras tanto en el Senado de la República, el tema se volvió a poner en la discusión y se centró nuevamente en que ya había sido aplazada en dos sesiones seguidas. En medio de esa puja, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que se debe crear una subcomisión que lleve a la plenaria unas propuestas que hagan posible aprobar el proyecto.

Informó, además, que el tema está incluido en las sesiones extras que fueron convocadas por el Gobierno Nacional.

En la mañana, desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a los congresistas que no actúen con intereses políticos cuando se estén votando las normas legislativas referentes a la paz.

En la plenaria del Senado el ambiente se volvió a caldear cuando el senador Ernesto Macías dijo que su partido, el Centro Democrático, está dispuesto a votar la norma, pero no de forma atropellada, que según él está actuando el ministro Rivera y senadores como Roy Barreras.

Sin embargo, su compañera de bancada, Paloma Valencia, al intervenir, aseguró que el uribismo no está dispuesto a aprobar ese proyecto mientras que no se saque a las fuerzas militares de la JEP, que los miembros de las FARC no lleguen a cargos políticos de elección popular sin que pasen por la justicia, como también a que la Corte Constitucional decida la legalidad de la ley estatutaria de la JEP.

Con la ley ya aprobada en un lado, el ministro destacó que “el Senado debería seguir el buen ejemplo de la Cámara de Representantes y van a tener la oportunidad de hacerlo, en el marco de las sesiones extraordinarias. La subcomisión que se incorporó en la proposición, no tiene una fecha definida o límite y como la convocatoria va a reiterar el mensaje de urgencia y de insistencia, este proyecto tendrá que ir en el primer punto del orden del día”.

Para Rivera, “la paz no se puede ir de vacaciones y este Gobierno trabajará hasta el último momento por la implementación del acuerdo de paz”.

LISTO EL DECRETO QUE CONVOCA EXTRAS EN EL CONGRESO DESDE ESTE JUEVES

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través del decreto 1033 de 2018, convocó a sesiones extras en el Congreso de la República del 21 de junio al 3 de julio.

En la lista de proyectos que considera de vital importancia durante este periodo aparece en primer lugar la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, tal y como lo había anunciado el presidente Santos hace algunos días.