Superintendencia le exigió a Tigo retirar y rectificar mensaje publicitario

La SIC le ordenó de manera inmediata a Tigo cesar la difusión de piezas que incluyan afirmaciones sobre planes ilimitados que en realidad no lo son. // Colprensa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Tigo, el pasado 21 de septiembre, cesar la difusión de las piezas publicitarias en las que ofreciera servicios ilimitados que en realidad no lo son, pues podría incurrir a error y engaño a los usuarios. La medida tiene como objetivo que a los consumidores se les suministre información clara, veraz, suficiente y comprobable referente a los servicios ofrecidos por la compañía de telefonía.

Con base en esto, Tigo publicó hoy a través de sus diversos canales de comunicación diversas piezas publicitarias que incluyen expresiones como: “No podemos llamarlos “ilimitados” tú decides cómo llamarlos” y “Ya no podemos llamarlos “ilimitados” pero esto es mucho más que una palabra”.

No obstante, la SIC consideró que el comportamiento de Tigo, presuntamente deliberado y engañoso, dio un alcance diferente a la medida emitida por la SuperIndustria al desconocer el verdadero fin de la misma que consiste en proteger los derechos de los consumidores que confían en que sus planes son ilimitados, sin ser así.

El director de protección de usuarios de servicios de comunicaciones de la SIC, Fabio Restrepo, mencionó que “lo que encontramos es que estas afirmaciones buscaban darle un sentido completamente distinto al de la medida administrativa adoptada el viernes, convirtiendo esto en un simple juego de palabras que al final terminaba por engañar o continuaba engañando a los consumidores”.

Por lo anterior, la SIC le ordenó de manera inmediata a Tigo cesar la difusión de piezas que incluya este tipo de afirmaciones; rectificar en el sentido de aclarar a los consumidores que no se trata de que no puedan llamar a sus planes ilimitados, sino que los mismo en realidad no lo son y; abstenerse de emitir mensajes publicitarios que transmitan un mensaje equivocado.

A través de la Resolución No. 71605 del 26 de septiembre de 2018, la SuperIndustria adoptó una nueva medida preventiva a Tigo, por desconocer el propósito de la medida preventiva en la Resolución No. 70764 del pasado 21 de septiembre.