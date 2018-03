Suspenden elecciones en el municipio de Francisco Pizarro en Nariño

Una grave situación de orden público se presenta en este momento en el en el casco urbano de Salahonda, del municipio de Francisco Pizarro, a media hora del casco urbano de Tumaco, donde por lo menos 500 habitantes se tomaron las instalaciones de la Alcaldía, el Concejo y la Registraduría, sacaron documentación y muebles y las incineraron.

Unidades el Escuadron Antidisturbios de la Policía (Esmad) están en el lugar intentando calmar los ánimos. De igual manera, hasta el momento se han suspendidos las elecciones debido a la falta de garantías.

¿POR QUÉ LA PROTESTA?

Según voceros, la falta de energía desde hace varios meses, escasez de medicinas, falta de agua potable, entre otras circunstancias, ha conllevado a que se genere esta situación.

Olister Vicente Aguiño Borja uno de los líderes, manifestó que en una asamblea general con toda la comunidad, se tomó la decisión de paralizar todas las instituciones.

"Este es el momento que el alcalde, Ángel Miro Moreno Montaño, no ha hecho presencia y el comité de paro no hemos sido recibidos en su despacho. Pedimos que se solucione el problema de la falta de energía que padecemos desde hace 6 meses, no tenemos buen servicio de salud, no hay medicamentos en la ESE, no contamos con agua potable y alcantarillado, por eso decidimos hacer este paro cívico y no salir a votar”, dijo el líder.

Desde hace cuatro días los moradores de esta localidad están en asamblea permanente y se ubicaron en las principales dependencias como la Registraduria, la Alcaldía y la ESE: “pedimos de manera urgente la presencia del Presidente, la Procuraduría, la Contraloría y todas las autoridades y que nos solucione esta situación”, comentó.

Según el líder, en los últimos dos años se han gastado más de 16.000 millones de pesos que no se estarían viendo reflejados en obras. “Queremos que el mandatario nos rinda un informe detallado de lo que ha hecho con el dinero”, comentó Aguiño Borja.

De igual manera, desde ayer fue interrumpido el paso a esta localidad luego que fueran puestos troncos en uno de los canales, cuando la vía fluvial es la única forma de acceder a la localidad.

Francisco Pizarro cuenta con 7.000 habitantes de los cueles 3.000 viven en la cabecera municipal de Salahonda. De igual forma, el potencial electoral es de 4.500 sufragantes.

Al respecto el Gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo: “ha sido imposible instalar mesas de votación en el sector rural, se han trasladado al casco urbano. He hablado con el Alcalde y vemos que hay una protesta ciudadana que no tiene nada que ver con al contienda electoral, es un reclamo de la ciudadanía por la falta de energía.

Trascendió que las dos plantas de energía con que cuenta la población son obsoleta, que una de ellas esta fuera de servicio y que la otra solo presta el servicio por algunas horas."Es prioritario la interconexión eléctrica con el departamento del Cauca para solucionar estos inconvenientes”, agregó el Gobernador.

INCINERARON BUS EN VÍA A SAMANIEGO

De igual manera, ayer se registró en el municipio de Santa Cruz de Guachavez, occidente de Nariño, la quema de un bus de servicio público en el que viajaban 16 personas.

Hasta el momento se desconocen los autores materiales del hecho, sin embargo las autoridades presumen que son integrantes de la guerrilla del ELN que opera en el sitio.

La buseta de placas SBZ–008 con número interno 123, perteneciente a la Empresa de Transporte Público Transipiales, fue interceptada cerca de las 7:30 de la mañana en el sector denominado Balalaica, ubicado en la vía que del municipio de Túquerres conduce a Samaniego.

Se presume que cuatro hombres vestidos de civil, fuertemente armados y encapuchados, hicieron descender al conductor y a los pasajeros para, en acto seguido, prenderle fuego al vehículo en el que fueron dejadas varias de sus pertenencias. Luego del acto delincuencial, los sujetos abandonaron el sitio con rumbo desconocido.

Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado número Tres del Ejército en coordinación con unidades de la Policía; se dirigieron hasta el lugar de los hechos.

Es importante resaltar que este es el tercer vehículo de servicio público, que en menos de un mes es quemado en las carreteras de Nariño. Los otros dos, uno de Transipiales y otro de Cootranar; fueron incinerados en la vía que de Pasto conduce al municipio de Tumaco.