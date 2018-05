Suspenden juicio de Jaime Garzón por conflicto de competencia con la JEP

La audiencia en que se juzga al coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo por el homicidio del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, ocurrido en 1999, fue suspendida mientras se decide un conflicto de competencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó hoy el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Esta sesión del juicio, programada hace más de un mes, fue suspendida por el juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que detalló en un auto que el proceso fue remitido a la sala incidental de la JEP para que defina si tiene o no competencia, explicó el colectivo de abogados en un comunicado.



Garzón, abogado de profesión pero conocido por los colombianos por su sentido del humor, que combinó con una aguda crítica política y la irreverencia en sus programas televisivos, fue asesinado por sicarios vinculados con paramilitares en una calle de Bogotá el 13 de agosto de 1999, a la edad de 38 años.



El pasado 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad condicional al general retirado del Ejército Rito Alejo del Río luego de haberse acogido a la JEP.



Del Río es investigado también por los asesinatos de Garzón en 1999, así como del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en 1995 y por la masacre de Mapiripán, en la que murieron al menos 50 personas en 1997.



Por su parte, el coronel Plazas Acevedo es acusado de haber recabado datos acerca de la vida cotidiana de Garzón que le envió al cabecilla de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, quien determinó su asesinato, agregó la información del colectivo de abogados.



Plazas Acevedo también había solicitado acogerse a la JEP, cuya secretaría ejecutiva estableció que en su caso no procedía aceptarlo pues su nombre no estaba dentro del listado que el Ministerio de Defensa presentó para postularlo a la Ley de Amnistía, Indultos y otros tratamientos penales especiales.



Por tanto, según el colectivo de abogados, no existe un acta de compromiso que valide su sometimiento a la JEP y respalde el traslado del caso.