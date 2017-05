Tarjeta de movilidad fronteriza para venezolanos no tiene costo

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los venezolanos que viven en zona de frontera y que cruzan frecuentemente a Colombia por tierra, para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que están cobrando por tramitar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

Según explicó la Cancillería, este documento, que empezó a regir desde el pasado 1 de mayo para ingresar al país, no tiene ningún costo y su trámite se puede hacer directamente a través del portal de Migración Colombia sin intermediarios y gratis.

La alerta se da porque “personas inescrupulosas están engañando a los ciudadanos, les están cobrando hasta 30.000 pesos por hacer el trámite”, según reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Solo quienes transiten frecuentemente la frontera deben inscribirse para obtener la tarjeta. Si no tienen el comprobante de pre-registro, al ingresar a Colombia deberán presentar su pasaporte vigente. Si no cuentan con alguno de los dos documentos, no podrán ingresar a territorio colombiano, medida que se aplica para garantizar una frontera ordenada”, señaló la Cancillería.

El gobierno colombiano explicó que este requisito se busca tener no solo un regstro de los ciudadanos venezolanos que frecuentemente entran al país, sino también garantizarles de alguna forma que no van a tener que sellar en cada cruce el pasaporte.

“Esta es solo una disposición migratoria que busca ordenar el paso. Quien no tenga el registro de su Tarjeta de Movilidad Fronteriza podrá obtenerlo accediendo a Internet y una vez lo imprima será más que bienvenido”, resaltó la Cancillería en un comunicado.

¿Cómo hacer el pre-registro?

Ingresar a www.migracioncolombia.gov.co

Diligenciar el formulario de pre-registro que se encuentra en el botón de la parte superior de la página. Se deben adjuntar los documentos solicitados.

A vuelta de correo recibirá un comprobante que tendrá una validez de seis meses. Imprímalo y plastifíquelo. Con este comprobante se le permitirá ingresar a Colombia temporalmente para movilizarse por ciertos municipios limítrofes establecidos.

Durante esos seis meses, Migración Colombia revisará la información de los pre-registrados para garantizar que se trate de personas que viven en zona de frontera venezolana y que efectivamente necesitan movilizarse con frecuencia a nuestro país. La Tarjeta de Movilidad Fronteriza definitiva solo le será entregada a las personas que reúnan los requisitos establecidos para obtenerla.

Es importante tener en cuenta que la Tarjeta de Movilidad Fronteriza solo sirve para hacer el tránsito a través de los Puestos de Control Migratorio autorizados por Migración Colombia. Esta solo permite entrar hasta cierto punto del país. Los venezolanos que quieran pasar al interior u otros departamentos de Colombia deberán ingresar con pasaporte vigente debidamente sellado.