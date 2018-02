Teletón Colombia no logró la meta

Poco más de 24 horas marcó la jornada de la Teletón Colombia, en la que se unieron actores, músicos, bailarines y periodistas con el fin de recaudar fondos para atender a miles de personas con discapacidades físicas, motoras y cognitivas, pero la meta no se logró.

Tras largas horas de maratón televisiva, el evento alcanzó un total de $5.365.892.607, sin embargo, este año la meta era recaudar $7.605.011.200, y de esta forma superar lo alcanzado el año anterior, en el que los colombianos donaron un total de $7.605.011.199.

La presidenta de Teletón Colombia, Emilia Ruiz, dijo al cierre del evento que no lograr lo propuesto pone en apuros el futuro de la fundación. “No estamos engañando cuando decimos que si no se cumple la meta no se van a poder mantener los cuatro centros y esa es la realidad”, indicó.

El evento inició el viernes 23 de febrero a las 10 de la noche y se extendió hasta la 1 de la mañana del domingo 25.

Para este año, los tres canales Caracol, Canal UNO y RCN, se unieron para transmitir, de manera continua, el programa que tuvo como slogan ‘Para seguir siendo capaces’. La conducción de la transmisión estuvo a cargo de los presentadores Andrea Serna, Jorge Alfredo Vargas, Felipe Arias, Zahira Benavides e Iván Lalinde.

El evento contó, en el transcurso de las 27 horas de transmisión, con la participación de artistas como 'Nacho', de chino y Nacho, Paty Cantú, Jhon Alex Castaño, El Guti (beneficiario y compositor del himno de la Teletón), Maia y Paola Jara, entre otros.