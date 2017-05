"Tenemos en marcha una estrategia clara": Juan Manuel Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sonríe plácidamente. Está en la Universidad de Virginia dictando una conferencia sobre el fracaso y el éxito. Y es especialmente esto último lo que se puede decir logró en su visita a este país donde se reunió con los dos máximos representantes del gobierno: el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.

Santos dejó atrás los comentarios y críticas que antecedieron su llegada a Estados Unidos, los mismos que le vaticinaron que le iría mal por cuenta del incremento en los cultivos ilícitos, y por la implementación de la paz en Colombia.

No se puede desconocer que sí recibió ‘garrote’ por el crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos, aunque tampoco se puede desconocer que el mandatario alcanzó el apoyo franco del gobierno Trump. Y no es para menos, si se tienen presentes las reacciones tras el encuentro, en las que no se dio un cataclismo frente al TLC, se respaldó el proceso de paz, y se habló inclusive de que en agosto próximo el vicepresidente Pence podría visitar Colombia, y en noviembre lo propio haría Trump.

¿Satisfecho con el resultado de la reunión Donald Trump?

Muy satisfecho. La reunión fue muy productiva y nos permitió no solo reafirmar, sino afianzar la alianza entre nuestros dos países. El presidente Trump ratificó su apoyo a la paz de Colombia. Vamos a seguir trabajando juntos en todos los temas de nuestra agenda común: Seguridad, posconflicto, el combate al narcotráfico. Vamos a incrementar nuestro comercio bilateral y las inversiones, lo cual significa más empleo y más oportunidades para los colombianos.

¿Le preocupó que el tema del crecimiento de los cultivos ilícitos fuera un referente permanente en todas las reuniones que sostuvo?

No. La paz es una oportunidad única para superar, de una vez por todas y de manera permanente, el problema de los cultivos ilícitos. Tenemos en marcha una estrategia clara. A través de la sustitución voluntaria de cultivos vamos a dar alternativas sostenibles, apoyo económico y técnico a los pequeños cultivadores para que abandonen definitivamente esa práctica. Simultáneamente, vamos a intensificar la erradicación forzosa para los grandes cultivos. En ambos frentes tenemos resultados importantes. Tenemos convenios con 87 mil familias para sustituir más de 60 mil hectáreas. Y en lo corrido de 2017 llevamos 15 mil hectáreas erradicadas.

¿Se logrará cambiar, como usted lo menciona, la visión de que esta era una relación basada sólo en el tema de las drogas y que ahora es para asuntos como el comercio?

Ya lo estábamos haciendo con Paz Colombia. Además, Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene lo que se llama un Diálogo de Alto Nivel con los Estados Unidos. En esa instancia los dos gobiernos, y con la participación del sector privado, trabajan todos los temas de la agenda. Nuestra cooperación en materia de educación, ciencia y tecnología e innovación se está profundizando. El comercio y las inversiones están creciendo. La mejor prueba es la instalación el jueves del Consejo Empresarial Colombo Estadounidense.

¿Se afianzó el respaldo de demócratas y republicanos para con Colombia?

El respaldo lo tenemos. El Congreso incrementó la ayuda a nuestro país para este año. Colombia ha logrado construir una relación estrecha bipartidista con los Estados Unidos. El jueves me reuní con el Presidente de la Cámara y varios congresistas republicanos y demócratas. Lo mismo hice con los líderes de ambos partidos en el Senado. Eso también es excepcional. Todos reiteraron su apoyo a Colombia, a la paz.

¿Qué espera en temas concretos de este consejo empresarial colombo-estadounidense?

Más oportunidades para nuestros exportadores. Más inversión estadounidense en Colombia. Eso trae más empleo y prosperidad para los colombianos.

¿Hay un frente común con Estados Unidos para buscar una salida para Venezuela?

Colombia es el más interesado en que la situación en Venezuela se resuelva de manera pacífica y democrática. Trabajamos y seguiremos trabajando con todos los países interesados para apoyar una solución de ese tipo. Por supuesto, Estados Unidos es una pieza clave.