¿Tiene futuro la moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla?

El adagio popular de que las segundas veces no son buenas podría acomodarse a lo que por estos días vive el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien con tan solo 33 días en el cargo está a punto de enfrentar una moción de censura como resultado de acciones de su pasado como empresario y funcionario.

La reciente polémica, la tercera en en el mes de gobierno, tuvo que ver con la columna del periodista Daniel Coronell, en donde asegura que Carrasquilla, en su condición de empresario, llevó a que 117 municipios del país contrataran los servicios de una empresa de la cual es socio, Konfigura Capital, la cual asesoró la emisión de los denominados 'Bonos Agua', que él mismo impulsó cuando fue ministro de Hacienda del presidente Álvaro Uribe.

Esta nueva polémica llevó a recordar que hace dos años Carrasquilla apareció en la lista de los llamados 'Papeles de Panamá'. Connectas, el grupo periodístico que elaboró este informe, señaló en su momento respecto de Carrasquilla que desde 2011 hace parte de esta sociedad.

"Al ser consultado por el caso de los Papeles de Panamá, el exministro afirmó que la sociedad 'se constituyó el 1 de noviembre de 2007, pero está inactiva hace varios años. No posee ningún activo ni tiene cuentas corrientes o de ahorros en Panamá, en Colombia o en ninguna parte', a lo que añadió: 'los recursos ingresaban al país cumpliendo todas las normas aplicables, incluyendo las tributarias, y se efectuaron las declaraciones que correspondían ante la DIAN y el Banco de la Republica'", citó Connectas.

Alberto Carrasquilla también señaló que en este momento Navemby Investments no es el socio mayoritario de Konfigura Capital y que ya no tiene ningún tipo de vínculo con la sociedad panameña en cuestión.

Aunque la discusión se pretende llevar a asuntos éticos y jurídicos, de fondo también está una de las pujas políticas que empezó a vivir el presidente Iván Duque desde antes de que asumiera el pasado 7 de agosto, en donde la oposición, en especial desde la izquierda, anticiparon que cuestionarían al nuevo gobierno en todo aspecto.

Uno de sus principales críticos es el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien le ha cuestionado desde que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe y, ahora que lo es de Iván Duque, sostiene que es un ministro que trabaja para los ricos y que debe renunciar no solo por este tema de los bonos del agua, sino por asuntos como su relación con Saludcoop, EPS que entró en crisis por malos manejos.

Robledo, quien tiene citado a un debate en la plenaria del Senado a Carrasquilla, anunció que allí denunciará cómo el hoy ministro supuestamente se ha favorecido en beneficio propio sin importar que está afectando a millones de colombianos.

"Cuando fue ministro de Hacienda hizo modificar la Constitución para que los municipios se endeudaran con tasas enormes, configurando así la puerta giratoria, en donde los funcionarios pasan de lo público a lo privado", indicó el senador del Polo Democrático sobre esta nueva polémica.

E insistió: "no puede ser ministro de Estado, sea por la vía que renuncie o que el presidente Duque le pida la renuncia".

LA MOCIÓN DE CENSURA

Desde lo político, la suerte de Carrasquilla podría complicarse aún más si en el Congreso de la República se consolida y avanza una moción de censura que podría presentarse en su contra, tal como la anticipó el senador del Partido de la U, Armando Benedetti.

"Carrasquilla trabaja para la nación pero es obvio que no lo está haciendo, siempre lo ha hecho para los intereses de los ricos. El Congreso tiene que activar la moción de censura y tiene que sacarlo de ese puesto", sostuvo el senador.

Aunque no ha definido cuándo radicará la moción, Benedetti precisó que primero va a esperar que la semana próxima se adelante el debate de su colega Jorge Robledo, en donde se le cuestionará no solo sobre este tema sino también por el alcance de la reforma tributaria, la cual la ha fundamentado en que los que no pagan impuestos lo hagan e imponer el IVA a toda la canasta familiar.

De acuerdo al reglamento del Congreso, una moción de Censura se podrá empezar a tramitar con el respaldo del 10% de los congresistas, es decir 11 senadores o 17 representantes a la Cámara. Luego de solicitada, se cita a un debate en donde los promotores justifican la destitución del funcionario y este tiene derecho a defenderse.

En una cesión diferente, se abrirá a la votación la cual se debe dar en el Congreso en pleno y deberá tener mayoría absoluta en cada corporación. Aunque en ocasiones anteriores una moción no ha triunfado, incluso el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se salvó cuando era ministro del Interior en el gobierno de Andrés Pastrana, en esta ocasión la medida podría tener ambiente.

La coalición mayoritaria que logró la semana anterior el presidente Duque en el Congreso es muy justa, por ejemplo tiene 54 senadores y 80 representantes a la Cámara. Esto podría llevar a que la moción de censura se imponga si se unen la oposición y los independientes (liberales y Cambio Radical), aunque no les alcanzarían los votos para que salga del puesto.

LA RESPUESTA DEL MINHACIENDA

Tras la polémica por la columna del periodista Daniel Coronell, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, respondió que no se enriqueció con los denominados 'Bonos Agua', los cuales aplicó durante su paso por la misma cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre junio de 2005 y febrero de 2007.

“Es falso que yo o mis socios nos hayamos apropiado de la diferencia entre la tasa de colocación y la de préstamo de los 'Bonos Agua'. Mi participación se limitó a la asesoría para la emisión de los mismos”, sostuvo Carrasquilla y agregó que por el servicio de asesoría recibió "unos honorarios que están debidamente registrados".

"Ni a título personal, ni a través de Konfigura Capital se compraron o vendieron 'Bonos Agua', ni yo o Konfigura Capital hicimos parte de los contratos de crédito que suscribieron las entidades territoriales con Alianza Fiduciaria S.A.", aclaró el ministro.

Carrasquilla fue enfático en decir que "no es cierto que se haya empobrecido a algún municipio", como lo señaló Coronell en su columna 'La murga de Panamá', y resaltó que los "117 municipios, que adquirieron los bonos por primera vez en la historia pudieron construir su infraestructura para dotar de agua potable a sus poblaciones".

"Decir que los municipios se empobrecieron, cuando en realidad por primera vez pudieron tener agua potable y saneamiento básico, es una falacia. Cada entidad fue responsable de administrar y ejecutar los recursos de estas emisiones conforme lo dispone la ley", añadió el ministro de Hacienda y negó haber utilizado una cuenta en Panamá "para defraudar a las autoridades", en relación al caso de los 'Panamá Papers' indicado por Coronell.

Carrasquilla aclaró que la firma Navemby Investment Group "se creó para recibir recursos provenientes de los inversionistas que originaron el esquema financiero de los bonos agua", los cuales posteriormente fueron trasladados a Colombia con el fin de "financiar las actividades necesarias para la buena marcha de la iniciativa, cumpliendo todos los requisitos legales y normativos".

Finalmente, manifestó que asistirá a la citación del senador Jorge Enrique Robledo en el Congreso de la República.