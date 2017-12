“Timochenko” está entre los pensadores del mundo, según revista

Rodrigo Londoño, el jefe de la extinta guerrilla de las Farc conocido como “Timochenko”, entró a la lista de los líderes pensadores globales del año 2017 de la revista Foreign Policy. Ningún otro colombiano hace parte del ránquin encabezado por Kamala Harris, la única mujer negra en el Senado de los Estados Unidos; y que incluye a Emannuel Macrón, presidente de Francia; Moon Jae - In, presidente de Corea del Sur, y María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, Argentina.

Foreing Policy es una revista bimestral sobre política internacional de la casa editorial Washington Post, con un buen nivel de credibilidad y tiene ediciones locales en siete idiomas, entre ellos el español.

Esta publicación asegura que los Global Re Thinkers, como llama el listado, publicado en la mañana de este martes, incluye legisladores, tecnócratas, comediantes, defensores, empresarios, cineastas, presidentes, provocadores, presos políticos, investigadores, estrategas y visionarios sobre los cuales asegura que “encontraron formas sorprendentes no solo de replantearse nuestro nuevo mundo extraño, pero también para darle una nueva forma. Ellos son los hacedores que definieron 2017”.

“Timochenko” entró a ese prestigioso listado “por deponer las armas y colocar a Colombia en el camino hacia la paz”, dice la revista, que agrega que “a lo largo de la gestación del acuerdo de paz, Timochenko fue fundamental para mantener a las Farc dentro de un proceso de paz turbulento e incierto”.

Es así como Londoño es, para Foreing Policy, una figura en transición que será recordado como el líder menos rígido ideológicamente que guió a las Farc hacia una “salida elegante” en la mesa de negociaciones.

Estas son algunas opiniones que circulan en redes sociales sobre este asunto:

@ForeignPolicy Dear sirs, the only ideas Colombians know from Mr. Rodrigo Londoño "Timochenko", have been those concerning acts of violence. I deeply regret the distinction you have given to this person.

— Federico Hoyos (@FedericoHoyos) 5 de diciembre de 2017