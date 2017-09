'Timochenko' le pide perdón al papa Francisco por las víctimas de las Farc

Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", máximo líder de las Farc, le pidió perdón hoy en una carta al papa Francisco por las miles de víctimas que dejó esa guerrilla en Colombia.

"Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes", dijo "Timochenko" en la misiva.



Londoño agregó que las hoy desmovilizadas Farc, convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tras deponer las armas, han "declinado cualquier manifestación de odio y de violencia".



También, agregó, los exguerrilleros han perdonaron a quienes fueron sus "enemigos" y cumplieron un "acto de contrición indispensable" para reconocer sus "errores y pedir perdón a todos los hombres y mujeres que de algún modo fueron víctimas" de su accionar.



En la carta, el exlíder insurgente imploró al papa "invitar a orar a todo el pueblo colombiano para que no se vaya a frustrar el enorme esfuerzo que involucró conformar la mesa de conversaciones" para el acuerdo de paz que el Gobierno y Farc firmaron el año pasado.



"Timochenko" se excusó con el sumo pontífice por no asistir a su gira de cinco días por Colombia y le indicó que su ausencia se debe a "problemas de salud" tras sufrir una isquemia cerebral transitoria el pasado julio, de la cual se recupera en Cuba.



Finalmente, dijo estar seguro de que el paso del obispo de Roma por el país "marcará profundas huellas en la historia" de la nación y de que el amor que profesa el papa por el pueblo colombiano traerá "la paz, la reconciliación y la justicia que tanto anhelan los hijos e hijas de esta patria".