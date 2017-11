'Timochenko' pide la opinión de Colombia para determinar si acepta ser candidato

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sorprendió este sábado a los usuarios de Twitter con un video, donde explica que pondrá en consideración de los ciudadanos la decisión de ser el candidato de las Farc a la Presidencia de Colombia.

"He recibido la visita del camarada Carlos Antonio Lozada, integrante de la dirección nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el cual presido, para comunicarme oficialmente la decisión de postular mi nombre para las elecciones presidenciales del próximo año", explica 'Timochenko' en el corto video.

Posteriormente, y tras contar que la idea había nacido en una reunión en Ecuador, complementa: "Yo nunca a las Farc le he dicho no a una tarea y esta no será una excepción, pero si quisiera antes de tomar la decisión en firme consultar la opinión del común. Espero sus opiniones".

Las reacciones en Twitter, donde fue colgada la pieza audiovisual, no se hicieron esperar, algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para rechazar la aspiración presidencial del excombatiente y otros celebraron la apertura de la democracia, pero cuestionaron la prontitud de la postulación.

La decisión de las Farc de postular a 'Timochenko' como candidato presidencial se conoció el pasado 30 de octubre. Por ahora, esa postulación esta en firme, a pesar de que varios parlamentarios reclamaban ilegalidad en el nombramiento.