Timochenko renuncia a su aspiración de ser presidente de Colombia

Iván Márquez informó que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) declina su aspiración presidencial debido al estado de salud de su precandidato Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'.

"Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de Timo, tras la cirugía practicada ayer, unidas a las ya señaladas sobre rasgos de contienda electoral, nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial", dijo Márquez, candidato a Senado de la República por esta colectividad.

El integrante de las FARC agregó que el partido le agradece a Imelda y a 'Timochenko' haber aceptado su postulación aún conociendo los " límites estructurales que tienen fuerzas alternativas para el ejercicio de la política y la participación electoral".

Por su parte, Imelda Daza, quien sería la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, agregó que sumado a la salud de 'Timochenko', el partido no cuenta con las garantías necesarias para hacer política en el país, pese a lo que acordó en La Habana con el Gobierno.

"Intentamos seguir con nuestra lucha pese a que no había condiciones de financiación, a que todavía hay 600 excombatientes de las FARC en la cárcel y a los ataques contra nuestro precandidato presidencial fraguado por el Centro Democrático", agregó Daza.

Daza añadió que pese a que no continuarán en la contienda electoral a la Presidencia el movimiento continuará con su propósito de luchar por un gobierno de transición y que esta declinación no quiere decir que no tendrán vocería. "No tenemos una visión cortoplacista sino a largo plazo".

Márquez señaló que pese a que declinan su aspiración presidencial están dispuestos a dialogar con los diferentes sectores políticos con el fin de "tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional" e invitó a votar este domingo 11 de marzo por las listas de las FARC al Congreso de la República. También negó que hasta el momento haya habido acercamientos con algunos de los candidatos presidenciales para una posible alianza.

En relación a la situación de salud de 'Timochenko', Julián Gallo Cubillos, conocido también como 'Carlos Antonio Lozada' y aspirante al Senado, dijo que el resultado de la cirugía fue exitoso. "Se lograron controlar los factores de riesgo. La evolución de 'Timochenko' es satisfactoria, pero después de esta cirugía a corazón abierto hay que esperar su evolución", añadió.