"Todos somos responsables en la lucha contra las drogas": Santos

En su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones en calidad de Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, habló de la paz con las Farc, de los avances con el Eln, de la preocupación que le genera Venezuela y como tal del terrorismo, pero también de la lucha contra los cultivos ilícitos.

El tema lo abordó el mandatario días después de la advertencia de Estados Unidos de 'descertificar' a Colombia por un denominado fracaso al registrarse el aumento de las hectáreas cultivadas. El mandatario habló de la responsabilidad conjunta, la misma a la que se han referido altos funcionarios colombianos al señalar que Estados Unidos es el país más consumidor.

"Es hora de aceptar, con realismo, que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar. No se trata de manera simplista de señalar quién es el único responsable. Todos lo somos, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida que asumimos hace ya varias décadas", dijo.

Santos reiteró que la guerra contra las drogas no se ha ganado y que se necesita la aplicación de nuevos enfoques. Para ello, dijo, se requieren consensos alrededor de aspectos como no criminalizar a los adictos y entender el consumo como un asunto de salud pública y no de política criminal.

Recordó que Colombia ha pagado con demasiadas vidas este flagelo, y pidió que se haga un riguroso seguimiento a las experiencias regulatorias que se han puesto en marcha en varios lugares del mundo.

"Es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar caminos para quitarles oxígeno a las mafias, y de afrontar el consumo con más recursos para la prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido social", dijo, resaltando la posibilidad que se tiene hoy de hacer sustitución voluntaria de cultivos.

"NOS DUELE VENEZUELA"

"Nos duele Venezuela. Nos duele la destrucción paulatina de su democracia. Nos duele la persecución a la oposición política y la violación sistemática de los derechos de los venezolanos", dijo el mandatario colombiano ante la Asamblea.

El presidente Santos afirmó que a Colombia le preocupa la precaria situación del vecino país, sobre la cual no se puede ser indiferente: "Hoy le he reiterado mi llamado al Secretario General y a toda la comunidad internacional a que apoyemos al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica que los regrese al cauce del progreso, de la democracia y de la libertad".

Pero también habló sobre el terrorismo, condenó el lanzamiento de misiles balísticos y ensayos nucleares por parte de Corea, así como los atentados que cometen "los fanáticos e intolerantes, sembrando miedo y dolor".

Y al respecto habló como Premio Nobel de Paz: "El terrorismo hay que combatirlo con toda la contundencia: con poder militar y policial, con Inteligencia y cooperación internacional. Pero también debemos erradicar sus raíces que son el miedo, la exclusión y el odio, con las fuerzas positivas del amor, la compasión y el respeto por las diferencias".

"LA NOTICIA HOY NO ES LA MUERTE, ES LA VIDA"

Por supuesto, en su discurso, el mandatario destacó el proceso de paz con las Farc. Recordó que en 2010 la noticia que llevó al organismo fue la muerte de Jorge Briceño, alias el 'Mono Jojoy, el líder militar del ahora grupo exguerrillero que ya ha dado pasos para ser un partido político y en ese camino, dijo, estuvo presente la Misión de las Naciones Unidas.

"Hoy podemos decir con inmensa satisfacción que su cometido se cumplió. El cese al fuego y de hostilidades se respetó y las Farc entregaron a las Naciones Unidas más de 9.000 armas que se guardaron en contenedores y están siendo destruidas", dijo tras dar las gracias al organismo.

El reto, reconoció, es ahora la implementar lo acordado. Un desafío en el que también está presente Naciones Unidas para acompañar la reincorproación de guerrilleros a la vida civil, así como la seguridad de los excombatientes y de las comunidades que llevan años afectadas por el conflicto.

"Y algo muy importante: Naciones Unidas también verificará el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades temporal que iniciará el próximo primero de octubre con el Eln, el otro grupo guerrillero con el que estamos en negociaciones para lograr una paz completa", dijo.

Santos también se refirió al Cambio Climático resaltando la vulnerabilidad que tiene Colombia al respecto y el apoyo que se le ha dado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además a al Acuerdo de París.

Así, el Presidente se despidió de la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde tuvo la oportunidad de señalar que habló "como Presidente del único país donde hoy en lugar de aumentar las armas, éstas se funden para construir monumentos a la concordia".