Top 5: Los escándalos políticos en Colombia que dejó el 2018

1. El fraude electoral de Aida Merlano

Fue en marzo de 2018 cuando el nombre de Aida Merlano encabezó titulares de prensa en todo el país. La destituida senadora electa fue detenida y procesada por la comisión de delitos electorales perpetrados en Barranquilla que destaparon una nueva ‘cara’ de la corrupción en el país.

Merlano es señalada por la Fiscalía de ser la jefe de una estructura criminal dedicada a la compra y venta de votos en la capital del Atlántico de la que no solo salió lucrada ella, sino también la candidata a la cámara Lilibeth Llinás.

Según la Fiscalía, la red, que tenía centro de operaciones en la denominada ‘Casa Blanca’, lugar que servía de sede política, ha sido desarticulada desde que se registraron las elecciones legislativas en el primer semestre del año.

La barranquillera completó 15 años militando en el Partido Conservador y en 2011 llegó a la Asamblea del Atlántico con la mayor votación de la región.

Pese a los hechos presentados por la Fiscalía, la mujer aseguró que no tuvo relación con los hechos y en la última diligencia judicial expresó: “No sé del dinero destinado para la compra de votos. No me consta nada sobre eso. Nosotros esperábamos más votos de los que salieron”.

Aida Merlano permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá donde espera la audiencia de nulidad electoral que fue programada para el 24 de enero.

(Lea:Audiencia de nulidad electoral contra Aida Merlano fue aplazada hasta enero)

2. El fiscal Néstor Humberto Martínez y el caso Odebrecht

El 11 de julio de 2016 Néstor Humberto Martínez fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación. Desde entonces, ha estado inmerso en varias polémicas.

Una entrevista con Jorge Enrique Pizano Callejas, testigo clave de la investigación contra Odebrecht en Colombia y quien fue controller de la concesión Ruta del Sol II, publicada por Noticias Uno el pasado 13 de noviembre, reveló una serie de pruebas que demostrarían que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez conocía las irregularidades de los contratos de Odebrecht en Colombia desde 2015.

(Le puede interesar: Odebrecht no es la única polémica en torno a Néstor Humberto Martínez)

Según la entrevista revelada por el noticiero, Pizano le mostró a Martínez, con documentos, las irregularidades de Odebrecht en el país desde mediados de 2015 pero ni Martínez ni Corficolombiana o Episol, socias minoritarias de Odebrecht en la construcción del proyecto, le pusieron atención.

No obstante, durante un debate en el Congreso el fiscal Martínez sostuvo que las acusaciones de las que se le hace referencia en su momento en 2015, de acuerdo a las grabaciones de Pizano, no fueron constatadas y que, además, él no fue el investigador de las mismas.

En medio de los señalamientos, la Corte Suprema de Justicia eligió hace 13 días a Leonardo Espinosa, decano de la facultad de derecho de la universidad Sergio Arboleda, como fiscal general ad hoc, para asumir los tres casos relacionados con el escándalo Odebrecht en los que se declararon impedidos tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez, como la vicefiscal María Paulina Riveros.

3. Iván Cepeda – Álvaro Uribe, la batalla política

Este caso comenzó cuando el senador Iván Cepeda organizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia entre 1995 y 1997, años en los que el expresidente era gobernador de este departamento. Según expuso Cepeda, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, condenados por paramilitarismo, en entrevistas que le dieron desde las cárceles de Itagüí y Cómbita, respaldaban la tesis que señalaba que en la finca Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe Vélez, se había creado el Bloque Metro de las Autodefensas.

(Lea:La investigación que originó el llamado de la Corte a Uribe)

Inmediatamente, Uribe desestimó los testimonios y demandó a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de ir de cárcel en cárcel comprando testimonios para coordinar un cartel de falsos testigos que buscaba incriminarlo.

Sin embargo, en el fallo, el alto tribunal, a través de interceptaciones y testimonios llegó a la conclusión que el legislador del Polo no había desviado las revelaciones contra Uribe de los encarcelados.

El expresidente anunció el 24 de julio y a través de Twitter su intención de renunciar para dedicarse a su defensa pero luego, publicó otro tuit en el que rectificaba y pedía al senador Ernesto Macías (presidente del Congreso) retener sin considerar su carta de renuncia.

Después de esto, los políticos se enfrentan en una batalla judicial cuya última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia.

4. Las ‘nuevas’ chuzadas a políticos y funcionarios públicos

La Fiscalía General de la Nación desmanteló en agosto una red dedicada a hacer interceptaciones ilegales (chuzadas) para vender la información a terceros, una investigación que salpicó a agentes del Estado como el general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza, quién fue llamado a interrogatorio y a políticos poderosos.

Durante los operativos simultáneos adelantados en Bogotá, Cali e Ipiales (Nariño), se efectuó un allanamiento en la firma A&G de su propiedad y en la interceptación por parte de la Fiscalía de Cali de las comunicaciones que sostuvo con el coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz, uno de los capturados en esta trama, con quien habría hablado del negocio, precios y clientes.

El pasado 12 de septiembre, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en el norte de Bogotá a Humberto Guatibonza, señalado por las autoridades de ser parte de dicha estructura dedicaba a realizar interceptaciones ilegales.

La Fiscalía anunció que el exoficial debe responder por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, utilización ilícita de redes de comunicación, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales.

5. El video de Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación contra el senador Gustavo Petro, para aclarar su financiación en la campaña al Senado en 2006, luego de que se conoció un video en el que Petro recibió 20 millones de pesos en fajos de billetes.

La investigación, de oficio, se abrió luego de que el magistrado César Abreo –postulado del Partido Liberal– planteó la solicitud en la sala plena de esta instancia, la cual fue aprobada por la Sala Plena del Consejo.

Cabe recordar que el video fue publicado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, durante el debate contra el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con el que se pedía su renuncia por sus presuntas omisiones en las denuncias de corrupción de Odebrecht.

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial dio respuesta a las múltiples críticas que surgieron en torno al video.

“El video se presenta en el debate de Odebrecht para silenciar el hecho de corrupción más grande después del escándalo de la parapolítica en Colombia”, dijo.

Además pidió perdón a sus seguidores y calificó como “imprudente” su conducta.