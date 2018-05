Torturas de las casas de pique no nacieron en Buenaventura

Hace a penas unos meses los colombianos fueron testigos de la barbarie que se sufría en Buenaventura, el puerto que para ese entonces se hizo tristemente famoso por las mal llamadas casas de pique, unos lugares donde actores ilegales desaparecían a sus víctimas cortandolas en pedazos.

Estos hechos motivaron importantes operativos de las autoridades y se llegó a afirmar que las mismas habían desaparecido. Ahora cuando se creía pasada esa oscura página de la historia nacional el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, prendió de nuevo las alarmas por casos similares, pero esta vez en Tumaco (Nariño).

El tema no es de poca monta, las 'casas de pique' fueron la evidencia más tenebrosa de la sevicia con la que se llevó a cabo la confrontación entre 'El Clan del Golfo' y 'La Empresa' (2014) por dominar las rutas de narcotráfico en el puerto de Buenaventura.

Allí la evidencia abundaba, rastros de sangre y cuerpos desmembrados. Varias viviendas donde se llevaban a cabo estos macabros actos fueron allanadas. Para el caso de Tumaco no hay hasta el momento pistas contundentes que den cuenta sobre tales actividades en el sector, muy a pesar de lo dicho de manera pública por el jefe del ministerio público.

No obstante, las autoridades se han tomado en serio la advertencia del Procurador y desarrollaron un consejo de seguridad en el que participaron las autoridades locales.

En la reunión estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Tumaco, Hernán Cortés; el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, general Jorge Isaacs Hoyos y el jefe del Comando de Policía Pacífico Sur, coronel Jhon Jairo Aroca.

Luego del encuentro el mandatario local ratificó que las Fuerzas Armadas no tienen denuncia acerca del funcionamiento de este tipo de lugares en el Puerto.

"No hemos recibido denuncia, pero eso no quiere decir que no esté pasando, por eso tenemos que actuar con mesura, debemos proceder conforme a la información que ha expresado el Procurador, y como autoridades vamos a actuar con la mayor certeza posible, pero esto no puede ser un asunto de algo que se dijo en una reunión y quedó así", expresó el alcalde.

Por su parte, el general William Salamanca, comandante de la Regional 4 de Policía, que opera en el suroccidente de Colombia, manifestó que al municipio fue enviado un grupo investigadores que reforzarán las actividades de inteligencia a fin de determinar la veracidad de la denuncia.

"Bajo instrucción del director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, se ordenó el intercambio de información con líderes sociales, se habilitó una línea reservada y se autorizó el pago de incentivos económicos por datos que conduzca a establecer si estas casas efectivamente funcionan", expresó el general Salamanca.

LA PROCURADURÍA SE RATIFICÓ

Ante las versiones que dan cuenta de la ausencia de pruebas sobre la existencia de 'casas de pique' en Tumaco, la oficina del Procurador General de la Nación explicó que las denuncias que tienen han dado detalles del funcionamiento de, al menos, siete lugares de estos en las comunas 1, 3, 4 y 5.

Dichas 'casas del terror' como también se les conoce, habrían sido montadas por hombres que pertenecen al Frente Oliver Sinisterra, que dirige el tristemente célebre 'Guacho'; otras estarían bajo la coordinación de las 'Guerrillas Unidas del Pacífico', cuyo capo es alias 'David'. En ambos casos se trata de exintegrantes de las FARC, quienes abandonaron las filas tras la firma de los acuerdos de paz para buscar dominar el narcotráfico en el pacífico nariñense.

Ambos capos se disputan el territorio en el sur del país. 'Guacho' domina Tumaco hacía la frontera con Ecuador, mientras David, delinque desde el puerto nariñense hasta límites con el Cauca. Sin embargo, los dos hacen presencia en el casco urbano del puerto nariñense, al igual que otras bandas de crimen organizado.

El drama vivido en esta parte del país, se agrava aún más si se tiene presente que, según la denuncia del jefe del Ministerio Público, en estos grupos ilegales están siendo reclutados, a la fuerza, menores de edad quienes son instrumentalizados para sacar los restos y desaparecerlos en lugares en los que no puedan ser fácilmente detectados, aquí de nuevo salen a relucir las 'casas de pique'.

A esto se suman las denuncias por violencia sexual por parte de las bandas criminales en contra de niñas de entre los 10 y 14 años de edad.

SEVICIA DE VIEJA DATA

Juan Carlos Ruiz, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, quien además es experto en temas de seguridad, explicó que este tipo torturas y asesinato son conocidos en Colombia desde hace varias décadas, no son un hecho nuevo en el país.

"Los paramilitares en los años 90 eran reconocidos por desmembrar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, arrojarlos al río Cauca, otros los incineraban en hornos crematorios", señaló Ruiz.

El profesor fue aún más atrás en el tiempo y se remontó a la época de la violencia conservadora y liberal en donde eran famosas crueles formas de homicidio como el corte franela, de florero, de corbata, y otras formas de destripamiento en los que eran utilizados machetes y cuchillos para destajar ganado.

"Estos tipos de homicidios eran bien conocidos después del 48, cuando los bandoleros practicaban este tipo de violencia en donde se desmembraba y deshumanizaba el cuerpo como una forma de venganza contra el enemigo político, no se conformaban con pegarle un tiro a una persona, sino que pasaban horas desmembrando el cuerpo, no solo con una conformación de sangre sino de sexo", expresó el sociólogo.