Clara López deja al Polo Democrático

Después de doce años de militancia en el Polo Democrático, Clara López, la actual Ministra de Trabajo, presentó su carta de renuncia ante la colectividad. Aseguró que la persecución política y el matoneo son las principales razones de su salida. Ahora, le queda libre el camino para las elecciones presidenciales de 2018.

“Ha sido muy doloroso. Desde que tomé la decisión de votar por la paz en cabeza de Juan Manuel Santos, no ha cesado un solo instante el matoneo y la persecución política y ya ha llegado a límites que rayan con mi dignidad”, afirmó la Ministra luego de conocerse su carta de renuncia.

Según López, la convivencia dentro de la colectividad se volvió insoportable porque “está reinando el sectarismo, la cacería de brujas”, lo que va en contra de su proyecto en defensa de la paz y la justicia social.

“En mi carta me despido diciendo que me llevo un ramo de rosas amarillas en el alma y que renuncio a mi partido. Me voy a dedicar a trabajar por la paz y aplico ese axioma que he hecho propio de tiempo atrás, estoy más allá de las parcialidades políticas, mi partido es Colombia y a ella le debo mi primera lealtad y todos mis afectos”, afirmó.

LA GOTA QUE REBOSÓ LA COPA

Las diferencias entre Clara López y un sector del partido –entre el que se encuentra el senador Jorge Enrique Robledo-, no son nuevas, pero lo que impulsó a la Ministra a renunciar fue la aprobación de una carta que se votó ayer.

Según el presidente del Polo, el concejal Álvaro Argote, “ayer el Comité Ejecutivo Nacional aprobó declararla por fuera del partido por sus posiciones favorables a políticas nacionales e internacionales del gobierno Santos”.

Pero, según Alejandro Ocampo, ejecutivo nacional del Polo Democrático, la votación que se registró ayer fue la de una carta en contra de la Ministra, pero que no determinaba su salida.

“Ayer se votó simplemente un comunicado en tres partes: uno, que iban a hacer una carta pública diciendo que no estaban de acuerdo con determinadas situaciones de Clara; dos, que le hacían un llamado por sus actuaciones porque se estaba alejando de los lineamientos del partido; y tres, que le solicitan a la Comisión de Ética que la investiguen. Y ya ahí, dice Clara que se retira”, afirma Ocampo.

Para Ocampo, ella no aguantaba más las calumnias y el “secuestro” del partido que quieren hacer algunos. “Clara es una figura del partido muy importante y hay un sector que siempre ha buscado apropiarse de la colectividad para negarle posibilidad a ella y otros”, afirma.

EL CAMINO A LAS PRESIDENCIALES

Ahora el camino de la Ministra queda libre, pues se espera que por este periodo, antes de finalizar mayo, presente su carta de renuncia como cabeza del Ministerio de Trabajo, para presentarse como candidata a la contienda electoral de 2018.

Lo que se cree, es que el camino que seguirá será de tonos rojos, pues posiblemente se iría con el Partido Liberal, pero ella afirma que está en el mejor lado: la independencia.

“Me encuentro en el mejor de los estadios: la independencia, que es desde donde uno puede hacer los más amplios aportes de la mano de todos los sectores sociales, de todas las personas independientes que quieren construir un país en paz”, afirmó.

LO QUE DIJO EL PARTIDO

Tras la renuncia, la colectividad emitió un comunicado en el que reitera lo dicho por el presidente Argorte: "Cabe señalar que, este lunes 17 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo aprobó su separación del Partido, dadas sus posiciones favorables a las políticas económicas, sociales e internacionales del gobierno de Juan Manuel Santos".

Pero también, afirman que la renuncia de la ministra a su partido se da porque está actuando en consecuencia con la decisión de ser parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

"Es importante señalar que en su momento la doctora Clara López tomó la decisión personal de dejar la Presidencia del Polo Democrático para participar del gobierno de Santos, y hoy ante la insostenible posición de ser parte del Gobierno y oposición a la vez, ella opta por lo primero y, en consecuencia, renuncia a su militancia en el Polo Democrático Alternativo", agregaron.

Y a lo anterior se sumó el senador Robledo: "Ante la negativa del Polo a respaldarla en su ministerio, Clara López formalizó que desde hace meses militaba con Santos y no con el Polo".

EL GUIÑO DE PETRO

Una oficializada su renuncia al Polo, uno de los primeros en hacerle ojitos a la ministra y expolista, Clara López, fue el exalcalde de Bogotá quien en un corto trino en su cuenta de Twitter @petrogustavo señaló "Invito a Clara Lopez a una gran alianza por la Paz y la Justicia Social en Colombia".

Invito a Clara Lopez a una gran alianza por la Paz y la Justicia Social en Colombia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 18 de abril de 2017

Ante esto, aún no se conoce la repuesta de la segura candidata a la presidencia para las elecciones de 2018.

Lee el pdf de su renuncia al colectivo