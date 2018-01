Tras presunta agresión, Gustavo Rugeles y su novia se pasean por Cartagena

“Un abrazo a todos desde Cartagena. Gracias por los mensajes de apoyo”, trinó en Twitter junto a varias fotografias con su novia, el pasado 8 de enero, el periodista colombiano Gustavo Rugeles.

El comunicador que se vio envuelto en un reciente escandalo por presunta agresión contra su pareja Marcela González, de 22 años, quién lo denunció por maltrato ante el Instituto de Medicinal Legal.

Un informe de Noticias Uno reveló varios fragmentos de un comunicación privada que Rugeles sostiene con su novia, donde son evidentes las expresiones ofensivas.

“No sea descarada, descarada cínica, ¿es que no se da cuenta de todo maldita sea?”, se escucha en uno de los audios.

Rugeles quién es conocido en redes sociales por ser un “acérrimo” uribista fue denunciado por Marcela Gomez por haberla agredido de manera física y verbal el pasado 27. Sin embargo, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en contra del comunicador.

Tras la ola de críticas, Gustavo publicó un video donde aparece con Marcela aclarando la situación presentada y “rechazando los hechos divulgados de forma tegiversada y malintencionada”.

Marcela se muestra tranquila y aclara a la opinión pública que “Lamentamos que hayan personas malintencionadas que quieran hacernos daño con un asunto que solo nosotros dos como pareja tenemos clara”.

El periodista ha compartido diferentes mensajes de apoyo y se dejó ver con su pareja en Cartagena y en lo que parece un plan de reconciliación.

