Trasladaron a senador Musa Besaile a Bogotá

El senador cordobés Musa Besaile, quien se entregó ayer en el Comando de la Policía de Montería, fue trasladado a la media noche a la capital de la República en un avión de la Policía Antinarcóticos que aterrizó en el aeropuerto Los Garzones.

Salió en un carro de la institución, acompañado de su esposa Milena Flórez, con rumbo a la terminal aérea, bajo estrictas medidas de seguridad, y de inmediato voló con destino al aeropuerto Catam de Bogotá y desde allí fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, para ser puesto hoy a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

El congresista permaneció desde las 8:00 hasta las 11:30 de la noche en la oficina principal del comando junto al comandante de la institución, coronel Marcelo Russi, de su esposa Milena, de sus tres hijos y de dos abogados.

Junto al congresista viajó su esposa Milena Flórez, quien indicó que están dando la cara en familia y que está segura que su esposo podrá demostrar su inocencia y que fue víctima de una extorsión por parte del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Planeación milimétrica

La entrega del congresista más votado en Córdoba se planeó milimétricamente. Aprovecharon que el país estaba distraido con el partido entre Colombia y Paraguay para atravesar toda la ciudad, desde el norte hasta el centro, y llegar al comando de la Policía.

Allí fue recibido por el propio comandante de la institución, coronel Marcelo Russi, quien de inmediato inició los trámites de notificación de la entrega y los del traslado a la capital de la República.

Su esposa Milena de Besaile, quien habló durante la entrega, dijo que su esposo se encontraba delicado de salud y que en ningún momento había pensado evadir la justicia, sino que estaba esperando la decisión de unos recursos que había interpuesto a través de la defensa.

Polémico video

La familia del senador Musa Besaile grabó un video cinco minutos antes de conocerse formalmente la entrega del congresista. El mismo generó reacciones diferentes en Córdoba, pues algunos señalan que no debió exponer a su familia y otros que lo hizo para mostrar unidad y generar compasión.

En el mismo aparecía su esposa Milena Flórez de Besaile y sus tres hijos llorando desconsolados. "Es 5 de octubre, faltan 10 minutos para las 8 de la noche, venimos voluntariamente a comparecer ante la justicia. Colombia yo les entrego a un ser humano, olvídense del senador, es un ser humano, padre de tres hijos, un ser ejemplar", dijo en medio de lágrimas.

Insistió en que Musa jamás pagó un soborno a jueces y magistrados de la Corte, sino que fue extorsionado por el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien le había pedido seis mil millones a nombre de los magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos para frenar una orden de captura en su contra.

"Lo único que hizo fue denunciar a un bandido, a un extorsionista que ya fue judicializado en Estados Unidos, cogido infraganti. Allá lo están pidiendo en extradición y aquí hoy quieren llamar a mi esposo a un delito supuestamente de cohecho", dijo su esposa.

Ante la 'desaparición' por varios días del congresista dijo que no se había entregado antes porque estaban esperando los recursos que había planteado la defensa. "Le pedíamos a Dios que revocara esa orden de captura con fines de indagatoria, ayer nos contestaron que no fue posible revocar esa orden y por eso hoy estamos aquí como nos ha enseñado mi esposo con la frente en alto, dando la cara porque el que nada debe, nada teme. Hoy delante de sus hijos, con su salud quebrantada mi esposo está aquí dándole la cara al país porque sabemos y confiamos en la justicia divina, el señor no se goza de las injusticias y nosotros a los hombres podemos engañar, pero a Dios jamás", indicó la exreina del departamento de Sucre.

A ella le permitieron viajar en el mismo avión en el que iba su esposo y dijo antes de partir que está segura que podrá demostrar su inocencia.