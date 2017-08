Tribunal admite tutela de Samper Ospina contra Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó estudiar la tutela que presentó el columnista Daniel Samper Ospina, en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, luego que lo llamara “violador de niños”.

En la tutela, Samper Ospina pide que Uribe Vélez se retracte de la afirmación que hiciera en Twitter, en los mismos términos y condiciones en las que se hizo.

“El senador Uribe Vélez decidió por sí y ante sí, y sin una sola prueba, sindicarme de ser “violador de niños”, lo que constituye un señalamiento calumnioso que lesiona mis derechos constitucionales a la honra, buen nombre y al derecho a la rectificación, por lo cual protesté públicamente, actitud que fue respaldada ampliamente por muchas personas en las redes sociales y concretamente por colegas periodistas”, dijo Samper Ospina en la tutela.

Su petición señala que Uribe debe hacer una retractación por Twitter, reconocer que se equivocó “y que su afirmación no tiene fundamento fáctico alguno, que se retracte de manera inmediata y que no se limite a repetir lo que yo he respondido frente a sus sindicaciones”.

La tutela está en manos del magistrado Luis Fernando Ramírez.