Tribunal ordena ocupar curul de Santrich antes de 48 horas

La Jurisdicción Especial para la Paz se abstuvo de tramitar las solicitudes para aplicar la garantía de no extradición que presentaron Fabio Simón Younes y Armando Gómez España. En síntesis, las razones esgrimidas por el tribunal de paz obedecen a que ninguno de los dos demostró pertenencia a la antigua guerrilla de las Farc.

“Se pudo establecer que sobre Younes Arboleda y Armando Gómez sí pesa una solicitud de extradición, (pero) la Sección de Revisión reiteró que como no pertenecieron a las Farc- EP el alto tribunal no puede conocer de esta solicitud porque la garantía de no extradición no cobija a los civiles”, destacó la JEP.

Ambos fueron detenidos durante el operativo en el que también fue capturado Jesús Santrich por, supuestamente, negociar el envío de diez kilos de droga a los Estados Unidos.

Younes Arboleda hizo la solicitud ante ese tribunal el pasado 7 de junio argumentando que era miembro activo de las Farc y, según él, realizaba actividades de colaboración financiera.

Gómez España, por su parte, esgrimió los mismos argumentos de Younes, pero agregó que deseaba suscribir un acta de compromiso con la que manifestaba su voluntad de sometimiento. “Mediante este documento me comprometo de manera voluntaria a atender a todos los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”, suscribió en el documento en el que elevó la solicitud ante la JEP.

En sus escritos también aseguraron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición por concierto para exportar cocaína a Estados Unidos y la tentativa de fabricar y distribuir cocaína con el conocimiento que dicha sustancia sería llevada a ese país.

Pero para la JEP, no hay “investigación, proceso o acusación alguna sobre conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las antiguas Farc- EP”.