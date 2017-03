Tribunal revocó orden de arresto a Gobernador de Santander

El Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, había sido sancionado con tres días de arresto y una multa por un desacato de tutela que le pedía explicar el uso de los recursos públicos destinados al Aeropuerto de San Gil.

La decisión del Tribunal de Distrito Judicial de San Gil, en segunda instancia, de absolver al mandatario no configura el presunto incidente de desacato por lo que la orden de arresto y la multa por medio salario mínimo pierden vigencia

El Gobernador, por redes sociales, publicó el oficio en dónde el Tribunal revoca la sanción de arresto y multa y absuelve al funcionario.

La tutela, presentada por el sangileño Marco Tulio Pinzón Páez, tiene que ver con la falta de claridad en el uso de dineros públicos destinados al Aeropuerto 'Los Pozos' de este municipio de Santander.

“Todo se desprende a raíz de que el Presidente de la República vino a San Gil en el año 2013, ofreciendo unos recursos para el aeropuerto ‘Los Pozos’ y a raíz de que no se supo más nada. Con el tiempo me enteré por los medios de comunicación que la plata la manejaba la Gobernación, después que Planeación Nacional y que después no era la misma cantidad”, afirmó Pinzón.

Ante esto, este sangileño decidió enviarle un derecho de petición a la Presidencia de la República, obteniendo como respuesta que la Gobernación de Santander debía darle una pronta solución a su petición, ya que esta era la encargada de la ejecución de estos dineros.

Por consiguiente, Pinzón le envió un derecho de petición a la Gobernación de Santander, pasando los 25 días hábiles que tienen los entes públicos para responder, sin obtener una respuesta, lo cual lo llevó a demandar a esta entidad y por desacato, el Gobernador Didier Tavera recibió esta sanción.

“Yo no quería llegar a este punto, ni mucho menos me interesa que alguien sea sancionado, simplemente quiero que me digan dónde está el dinero que el Presidente dejó al aeropuerto; teniendo en cuenta que ahora dicen que solo hay quince mil millones, cuando se anunciaron veinte mil, pienso que la ciudadanía merece respeto”, afirmó el ciudadano Marco Tulio Pinzón Páez.