Un muerto en enfrentamientos entre indígenas y policías en Corinto, Cauca

Las autoridades confirmaron que está alterado el orden público en el municipio de Corinto, norte del Cauca, a raíz de los enfrentamientos que se registran entre algunos integrantes de comunidades indígenas y efectivos de la Policía Nacional.

Por ahora, miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín), confirman que un comunero falleció tras resultar herido en medio de las refriegas que se trasladaron al casco urbano de esta localidad caucana.

La muerte del indígena, identificado preliminarmente como Felipe Castro Basto, se dio al recibir un disparo en el pecho, cuando participaba en la confrontación con los uniformados. El nativo fue llevado a un centro asistencial de la zona, luego remitido a la clínica Valle del Lili de Cali, registrándose su deceso en el trasladado.

Los enfrentamientos se originaron en la mañana de hoy cuando algunos nativos bloquearon el paso vehicular entre dicha localidad y el municipio vecino de Miranda, situación que obligó a la fuerza pública a intervenir con el fin de restablecer el tránsito en dicho corredor vial. Esa carretera comunica esta zona del Cauca con el Valle.

“Es muy compleja la situación en Corinto, porque las comunidades persisten en la toma de predios de un ingenio azucarero ubicado en la zona rural, y en medio de esta actividad, se generó un enfrentamiento luego que se trasladaran a las calles del casco urbano ya que los nativos llegaron hasta este punto, por lo que la Policía debió intervenir con más fuerza”, explicó el alcalde de esta población, Edwar García.

El funcionario señaló que “por ahora están suspendidos el comercio y las clases escolares, porque las calles son un campo de batalla, están invadidas de puro gas lacrimógeno. No esperábamos que los indígenas llegaran hasta el pueblo a provocar a la fuerza pública, que por obvias razones actuó de forma violenta”.

Mientras tanto, la Policía confirma que hay uniformados heridos: “Los compañeros son atacados con explosivos de fabricación artesanal y objetos contundentes, en estos momentos reportan tres integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros, Emcar, lesionados, ya que accionaron una ‘papabomba’ al paso de un camión que los trasportaba, lo más preocupante es que algunos nativos, a la fuerza, no dejaron atender a patrulleros en el hospital local, uno de ellos está grave porque la onda expansiva fracturó uno de sus brazos y no recibe atención médica”.

Hay que indicar que en este municipio, desde la mañana de ayer lunes, los cabildos agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca adelantan un minga en rechazo a las constantes amenazas y hostigamientos a que son objeto por parte de grupos armados ilegales así como de la fuerza pública.

“La guardia indígena, comunidad y autoridades tradicionales colocamos nuestra voz de rechazo y hemos exigido que salgan de los territorios ancestrales indígenas, en varias ocasiones en el resguardo de Toribio, Tacueyó, Huellas Corinto y otros resguardos, a grupo armados, que dicen ser del ELN, no quieren salir de nuestras zonas, sino que tratan de imponerse a través de las armas. De igual forma, hemos exigido la salida de la fuerza pública de nuestras áreas, porque eso nos pone en peligro”, dijo el consejero del CRIC, José Peté, al exponer las razones de la minga que adelantan en Corinto estas comunidades.

El alcalde de Corinto agregó, por ultimo, que es muy triste que se presente esta situación ya los dirigentes indígenas expresaron, en una reunión previa a la minga, que ellos no recurrirían a las vías de hecho en medio de su actividad, ni para presionar al gobierno a la hora de obtener respuesta a sus peticiones.

“Con esto se demuestra que ellos no tienen vocación de diálogo, porque yo mismo estuve en la reunión con el vicepresidente de la República, donde los nativos se comprometieron a no cortar los cultivos de caña, ni afectar las propiedades de las personas. Esperamos que esto cese y que las comunidades aborígenes entiendan que no pueden pasar por los derechos de los ciudadanos en su afán por materializar sus intereses”, agregó Edwar García, alcalde de Corinto.