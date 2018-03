Uribe afirma que vota para que Colombia no termine como Venezuela

Cerca de las 9 de la mañana el senador del Centro Democrático y expresidente de la República, Álvaro Uribe, acudió a el puesto de votación ubicado en el patio Mosquera del Congreso de la República y afirmó que votó para evitar que Colombia se convierta en la próxima Venezuela.

"He votado con la intención de que Colombia supere el deterioro, el riesgo de ser una segunda Venezuela. He votado poniendo toda la fe en que la hermana Venezuela pueda superar la dictadura socialista, he votado con la ilusión de un nuevo gobierno sin desidia con la ciudadanía", dijo al finalizar su votación.

El senador fue acompañado por el precandidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, quien este domingo participa en una consulta interpartidista con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

Minutos antes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió la jornada el elección del nuevo Congreso de la República y las dos consultas interpartidistas.

“Hoy es un día especial, las elecciones son especiales. Es la primera vez que las FARC, en vez de estar saboteando, está participando en elecciones, de eso se trataba el proceso de paz. Estas elecciones serán las más pacíficas que los colombianos hemos tenido en mucho tiempo”, dijo al destacar que el ELN ha cumplido con el cese el fuego.

Las urnas se abrieron a las 8 de la mañana de este domingo y se cerrarán a las 4 de la tarde. Los resultados de las consultas serán los primeros que conocerá la ciudadanía.