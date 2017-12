Uribe convocará a marchas si gobierno promulga las circunscripciones de paz

La puja entre el gobierno y la oposición por las 16 circunscripciones especiales para la paz se mantiene, al punto que incluso ahora desde el uribismo se advierte que si es necesario para rechazarlas salndrán a las calles a manifestarse.

En tal sentido se pronunció el senador y expresidente Alvaro Uribe, quien aseguró que se debe acudir a las movilizaciones ciudadanas para frenar al gobierno Santos en su propósito de violar la Constitución y desconocer que ese acto legislativo se hundió.

“Aquí no hay 16 curules para las víctimas, sino 16 curules para las Farc. ¿Y que el Gobierno va hacer ahora otra trampa? Se robaron el plebiscito, consiguieron que la Corte Constitucional aprobara que el Congreso cambiara por una proposición el resultado del plebiscito. ¿Ahora van a hacer esto? Alguien me llamó y me dijo: —no basta con el alegato jurídico, hay que prepararse en movilizaciones—”, indicó Uribe en Cartagena durante el 1er Foro Coalición Despierta 2017.

“... el lunes tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar, pero el país quedaría sumamente indignado con nosotros si no reaccionamos con toda la firmeza. Nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a participar en un gran acuerdo nacional que permita que reales víctimas vengan al Congreso, pero aquí no había curules para las víctimas”, declaró.

Insistió en que las curules no son para campesinos ni para víctimas, “corresponden más o menos a 170 municipios, hay 130, de esos 170 municipios en poder de organizaciones narcoterroristas que interfieren en el libre consentimiento de los moradores, de las personas que viven allí”.

El exmandatario reiteró que ese acto legislativo fue rechazado por el Congreso, de acuerdo con lo establecido por la Constitución en su artículo 161 y por la Ley Quinta, que corresponde al reglamento del legislativo, en sus artículos 117, 119 y 134.

“Primero, estábamos ante una reforma constitucional; segundo, estamos en la etapa de conciliación; tercero, la conciliación no admite si no dos votaciones; cuarto, si en la segunda votación no se concilia, porque una de las cámaras rechazó lo acordado por los conciliadores, la conciliación y el proyecto se entienden rechazados”, explicó.