Uribe da a conocer sus argumentos en caso de "Chiquita Brands"

La oficina de comunicaciones del senador Álvaro Uribe Vélez publicó un comunicado de prensa, esto tras conocerse que en el marco de la imputación de cargos contra 14 directivos de la empresa Chiquita Brands, por presuntamente haber financiado grupos armados ilegales, la Fiscalía compulsó copias para investigar presuntas omisiones en el control de las Convivir cuando fue gobernador de Antioquia.

En el texto el exmandatario recuerda que la figura de las Convivir fue creada mediante una ley en el año de 1994, norma que fue reglamentada por el Gobierno Nacional.

“Colombia tuvo alrededor de 700 organizaciones Convivir, a partir de 1994, mucho después del nacimiento del paramilitarismo. En Antioquia se aprobaron alrededor de 67. El Gobierno Departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. No obstante, que como Gobernador no tenía la competencia para vigilarlas, se procedió, en tres casos, a cancelar la personería jurídica y en un caso a suspenderla, por comprobadas irregularidades”, señaló la oficina de comunicaciones.

Dicha oficina explica que Uribe reconoce que apoyó y promovió las Convivir por su convicción en el principio de colaboración entre la ciudadanía, la Fuerza Pública y la justicia.

“El principio constitucional de solidaridad lo ha entendido y defendido siempre. Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir, el expresidente Uribe acudió a la audiencia y defendió la validez de la norma. No estuvo de acuerdo con la tesis del fallo que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de voto simplemente las asociaba con criminales”, señala la comunicación.

En el texto también se recuerda que Uribe cuando fue gobernador promovió reuniones periódicas con los gerentes de las asociaciones con sede en Urabá, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los Derechos Humanos.

Así mismo, se recuerda que el líder del Centro Democrático durante su período en la Presidencia de la República combatió todos los tipos de organizaciones criminales, desmontó el paramilitarismo, logró su sometimiento a la justicia, la reparación de víctimas, muchos de sus integrantes fueron enviados a la cárcel y extraditó a sus cabecillas.

“La honra y el buen nombre no se pueden manchar con falsas noticias y permanentes infamias, que no reposan en el conocimiento de la verdad, y que no hacen parte de la libertad de prensa”, concluyó la oficina.