Uribe desata polémica al decir en Twitter que Areiza es "un buen muerto"

Un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el asesinato de Carlos Areiza, acusado como falso testigo en el litigio entre el exmandatario y el senador Iván Cepeda, despertó duras críticas en su cuenta de Twitter.

"Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda", dice una parte del texto publicado por el exmandatario, en el que no es claro si se trata de una misiva de su autoría o de un tercero, pues se cita todo entre comillas y se antepone el título "Comunidad".

Areiza, vinculado a estructuras paramilitares de Antioquia, y asesinado el pasado 16 de abril, fue un testigo clave en el litigio entre el ahora senador Uribe y el congresista Iván Cepeda. (Lea:Uribe le pide a la Fiscalía priorizar investigación por muerte de ‘Papo’)

Inicialmente, Areiza, citado por Cepeda, rindió testimonio en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, cercano al uribismo, por presuntamente participar en la financiación y apoyo a grupos paramilitares en Antioquia.

Después, en el 2015, se dio a conocer ante la Corte Suprema una carta en la que supuestamente Areiza se retractaba de lo dicho y denunciaba que Cepeda le había pagado para testificar en el caso. En ese momento, Uribe denunció a Cepeda por presunta manipulación de testigos, proceso que concluyó archivado este año por decisión de la Corte.

Esta corporación determinó que no habían pruebas suficientes para asegurar que la carta de retractación hubiese sido escrita por el testigo Areiza. En el trino publicado este martes por el expresidente Uribe, se señala que "a quienes menos interesaba la muerte de Areiza era a los favorecidos con su retractación", es decir, a Uribe y al exgobernador Ramos. En cambio, dice la publicación, el crimen sí conviene al senador Cepeda, pues, una vez "retractado Areiza, Cepeda quedó en evidente riesgo de ser descubierto y por lo mismo era el más interesado en que no se conociera la escabrosa historia que el testigo se llevó a la tumba". A la publicación, Cepeda respondió también en Twitter diciendo que la muerte de Areiza sucede cuando "la Corte (Suprema) empieza a investigar a Uribe", y que es "comprensible el nerviosismo" del exmandatario.

No hay lugar a equívocos: a Areiza lo matan no cuando me investigaban a mi, sino cuando la Corte comienza a investigar a @AlvaroUribeVel. Comprensible su nerviosismo por ser investigado y la conveniencia del silencio del que llama "buen muerto". Otro como Pedro Juan y Villalba.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 24 de abril de 2018