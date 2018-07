Uribe es llamado a indagatoria por Corte Suprema y renunciará al Senado

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, en contra de quienes la Sala Penal abrió una investigación por presunto soborno y fraude procesal, un anuncio al que el expresidente de la República reaccionó con la decisión de renunciar a la curul que ocupa en el Senado.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, dijo Uribe en Twitter.

La Corte Suprema explicó en un comunicado que luego de una rigurosa indagación que duró varios meses, la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal logró recopilar evidencia que condujo a abrir la investigación en contra de los congresistas.

“Los senadores Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra”, expresó la Corte Suprema.

Según la Corte Suprema, los hechos que investiga en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante, Álvaro Uribe.

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, dijo la corporación.

La Corte Suprema también aseguró que remitió copias a la Fiscalía General de la Nación de “algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Janeth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”, y quien en el momento afronta un proceso judicial por haber interferido a favor de personas investigadas en el proceso de justicia y paz.

Asimismo, el alto tribunal dijo que concedió la solicitud del senador Uribe Vélez para ser escuchado en versión libre para referirse al caso de la compulsa de copias que le hizo el alto tribunal por presunta manipulación de testigos.

Por su parte, Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, expresó que asistirá este miércoles a la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso y las pruebas, con el fin de continuar trabajando en la respectiva defensa.

“Es sorpresivo el llamado a indagatoria, no vemos que Álvaro Uribe tenga que ver con ese tema y esperamos tener más detalle para realizar el procedimiento oportuno. El presidente ha pedido que todo se investigue con celeridad, él nunca ha rehuido en nada a la justicia, por el contrario, es el más interesado en que todos los temas se aclaren lo más pronto posible y en este caso no será la excepción”, explicó Granados.

Por su parte, Álvaro Hernán Prada asistió sobre las 5:10 de la tarde a la sede de la Corte Suprema de Justicia para notificarse y conocer qué acusaciones hay en su contra. Sin embargo, la Secretaría se encontraba cerrada por lo que debió dejar la diligencia para este miércoles.

“Me he enterado por los medios de comunicación de la decisión que ha tomado la Sala Penal de la Corte Suprema de vincularnos a una investigación al expresidente Álvaro Uribe y a mí. Con extrañeza veo que de una vez nos van a notificar de una citación a indagatoria sin escucharnos en versión libre. No he cometido ningún delito en mi vida, ni lo cometeré, le daré la cara a la justicia y obviamente voy a probar mi inocencia”, expresó el representante Prada.

“COMUNICADO ES UN PREJUZGAMIENTO”

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó algunos de los términos utilizados por la Corte Suprema de Justicia en el comunicado a través del cual anunció el llamado a indagatoria.

Para el exmandatario, “el comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento” y agrega que aunque hizo “el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios, he procedido de acuerdo con la ley y mis derechos, la Corte sin escucharme califica mi accionar como manipulación de testigos”.

Según Uribe Vélez, la Corte Suprema supuestamente había anunciado esta decisión a los periodistas Felipe López y Néstor Morales, así como a Noticias UNO, y pidió que “el magistrado que lo anticipó, que lo filtró, debe renunciar”.

“Han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias Uno debe renunciar”, dijo Uribe.

Ante lo dicho por el alto tribunal en su comunicado sobre la exfiscal Hilda Farfán Niño, el expresidente respondió: “Señores Corte Suprema, la exfiscal Hilda Farfán Niño expresó, a través de allegados a su familia, que conoció todo el “montaje” contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a “comprometerse a desacreditar un proceso””.

Finalmente, el expresidente aseguró que pidió a sus abogados no dar declaraciones en su nombre.

Estos fueron los tuits que envió el ex presidente: