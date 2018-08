Uribe, Gaviria y Pastrana llegaron a acuerdo sobre agenda legislativa del país

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria y Andrés Pastrana se pronunciaron luego de la reunión que sostuvieron en el Hotel de la Opera, en el centro de Bogotá, donde hablaron de la elección del contralor y la agenda política para ayudar a que el presidente de la República, Iván Duque, tenga éxito en su gobierno.

“Les expresé nuestra preocupación por la situación del país, que es bastante difícil, y hay un acuerdo para mirar toda la agenda legislativa, para procurar darle un gran impulso con prioridades en el tema de la lucha contra la corrupción, de reforma política y en el tema económico, porque la situación es muy difícil pero este país tiene capacidad de salir adelante”, manifestó Uribe Vélez.

El senador del Centro Democrático también aseguró que se tocaron temas de la justicia e indicó que “si nos ponemos a trabajar en esa agenda legislativa se le puede dar una buena noticia al país y ayudar a que el presidente Duque tenga el éxito que necesita Colombia”.

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana indicó que asistió a esta reunión como miembro de la Gran Alianza por Colombia y en representación del Partido Conservador, y aseguró que lo que se busca es llegar a unos acuerdos para superar lo que vivió el país en los últimos años.

“El propósito y el interés es solo uno: Colombia. Hoy le estamos diciendo al país que hemos dado un paso a lo que sucedió en los últimos ocho años, porque de la confrontación estamos pasando a la reconciliación y creo que eso es lo más importante", indicó Pastrana.

El exmandatario conservador también señaló que hay una agenda en la que tienen preocupaciones y que por eso "estamos haciendo todos los esfuerzos para que, a través de las distintas bancadas, podamos darle respaldo al presidente Duque”.

En ese sentido, Pastrana señaló que van a nombrar unos compromisarios para hacer un análisis a fondo de la agenda legislativa y de esa forma darle prioridad a estos temas. Además, indicó que "queremos convocar a los otros partidos y movimientos para que nos acompañen con el único propósito de que le vaya bien al presidente Duque, porque si le va bien a él nos va bien a todos los colombianos”.

Entre tanto, Gaviria aseguró que el país tiene que rodear al presidente Duque y que su gobierno necesita de un gran apoyo ciudadano para dejar atrás las confrontaciones y la polarización que no le sirve al país.

“Este es un gobierno que va a necesitar mucho apoyo ciudadano y mucha paciencia, y un gran esfuerzo político para dejar atrás las confrontaciones, la polarización, porque eso no le sirve al país. Tenemos que hacer el esfuerzo de tomar decisiones que lleven a Colombia a recuperar su capacidad de crecer, que es algo que se nos ha embolatado y esto no se logra si no se toman medidas muy serias en el Congreso de la República", indicó Gaviria.

El exmandatario liberal resaltó que ese fue el motivo principal de la conversación y que van a seguir reuniéndose invitando a otros protagonistas "para estar seguros de que va ser posible rodear al presidente Duque de toda la colaboración que sea necesaria”.

Sobre el tema de la elección del nuevo contralor, Gaviria aseguró que están trabajando para buscar los mayores acuerdos posibles para que no se tomen decisiones que se interpreten como el triunfo de uno sobre el otro.

¿QUÉ REPRESENTA LA ALIANZA?

La reunión que sostuvieron este jueves los expresidentes Uribe, Gaviria y Pastrana sorprendió a muchos sectores por las diferencias que a lo largo de los últimos años han tenido. Sin embargo, la campaña del presidente Iván Duque, al parecer, configuró el panorama político y se convirtió en un punto de unión para los tres exmandatarios.

El analista político y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, consideró que este tipo de alianzas son muy sensibles y a pesar de que la campaña de Duque permitió esa reconciliación entre los exmandatarios, las diferencias políticas y los egos puedeN condicionar esa coalición.

“Esas alianzas han demostrado ser muy sensibles, tenemos que recordar que hasta hace poco Pastrana no se podía ver con Uribe y se lanzaron criticas duras mutuamente, y Gaviria tampoco se podía ver con Uribe, entonces entiendo que por la figura de Iván Duque y el apoyo que a última hora le dio el expresidente Gaviria, se esté pensando en eso, pero no le veo mucha viabilidad porque se cruzan mucho egos”, explicó Jaramillo.

Por su parte, la analista política Viviana Clavijo indicó que este tipo de alianzas le permiten al gobierno de Duque lograr las mayorías y que ese escenario se podría entrever luego de los apoyos que se dieron en la segunda vuelta presidencial.

“Esa alianza ayudará a lograr las mayorías que el presidente necesita en el Congreso de la República, pero eso a se entreveía a lo largo de la campaña, porque Pastrana es muy cercano a Marta Lucía y en la segunda vuelta Gaviria y un sector del liberalismo apoyaron la candidatura de Duque”, explicó Clavijo.

Jaramillo también indicó que la coalición se conformó hace mucho tiempo, durante la segunda vuelta presidencial, “pero como con todas las coaliciones tenemos que esperar que el proceso político madure y exista una coyuntura o un escenario de crisis para ver cómo se va a mover el escenario”.

El docente del Rosario indicó que las coaliciones tienen momentos difíciles y esto se pudo ver en la presidencia de Juan Manuel Santos. Además, aseguró que entre los tres exmandatarios hay diversas posiciones y eso puede ser un factor para que se presenten discordias.

“Tenemos que recordar que Santos llegó con un gobierno de coalición y este tuvo momentos difíciles y muchas veces había una fractura con Cambio Radical. Por eso, conociendo las posiciones de Pastrana y de Gaviria, que son muy cambiantes, a diferencia de la de Uribe, que es mucho más constante y coherente, creo que hay que esperar y ser cautos porque yo no creo que esto vaya a durar como ellos lo plantean y los hechos políticos en los próximos meses serán la medida”, explicó Jaramillo.

En ese sentido, Clavijo resaltó que este tipo de alianza también se puede estar realizando con miras a las elecciones regionales del próximo año, en donde se espera que se reconfigure el panorama político del país.

“El gobierno no tenía las mayorías en el Congreso y con está alianza las logran, y creo que las estrategias se están moviendo alineadas también en las elecciones regionales del próximo año, ya que se busca reconfigurar los poderes en las regiones”, indicó Clavijo.