Uribe se disculpó con 'La Mechuda' por decirle "le voy a dar en la cara, marica"

Pasaron diez años desde esa famosa llamada. Eran, justamente, las épocas en que las ‘chuzadas' del DAS estaban a la orden del día por cuenta de las infiltraciones a la Corte Suprema de Justicia, a algunos dirigentes políticos y a decenas de periodistas.

Los medios de comunicación no salían de su asombro cuando se filtró una conversación telefónica entre el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el reconocido fotógrafo Luis Fernando Herrera, conocido como ‘La Mechuda’.

En ella, el primer mandatario de la época le decía a ‘La Mechuda’: “Cuando lo vea le voy a dar en la cara, marica”.

El audio, que según el entonces presidente Uribe fue interceptado y filtrado a los medios de comunicación, en su momento fue interpretado como una estrategia del Gobierno para bajarle el tono a las ‘chuzadas’ del DAS pues el propio jefe de Estado le decía a su interlocutor: “Ojalá estén grabando esta llamada”.

El tema está relacionado con un llamado de atención que Uribe le hizo al fotógrafo Herrera –que ya no trabajaba en Palacio pero sí lo acompañó durante varios años- pues por esos días se conoció que ‘La Mechuda’ al parecer le habría pedido $15 millones a Raúl Grajales Lemos, expresidente del Grupo Grajales, a cambio de ayudar a frenarle un proceso de extradición a Estados Unidos donde estaba pedido en extradición por lavado de activos.

En la misma conversación y evidentemente molesto, Uribe le ordenó a su exfotógrafo “aclararle a la Fiscalía” si evidentemente estaba vinculado a un escándalo de corrupción.

Pero como en la vida no hay rencores eternos y estamos en época de reconciliación, este sábado Uribe Vélez, hoy senador y jefe de la oposición política desde el Centro Democrático, le ofreció disculpas a quien fuera uno de sus funcionarios más cercanos.

En Armenia, Uribe dijo: "Asumí la Presidencia y empezaron a llegar rumores de que él estaba en unas gestiones de corrupción, yo me ofusqué mucho, y él un día llamó a la Presidencia y ofuscado y le dije: Luis Fernando, 'Mechuda', nunca le he dado ejemplo de corrupción, -no debí decir, me da hasta pena repetir-, apenas te vea te voy a dar en la cara, marica”, recordó en medio de las risas de quienes lo acompañaban.

Uribe agregó en su disculpa: “Y la verdad es que les di mal ejemplo a los colombianos con eso, eso no me quedó bien. Entonces esta mañana hablando con Luis Fernando le dije: hombre, eso lo dije y lo publicaron y yo quedé mal, les di mal ejemplo a los colombianos, excúseme. Y él se comprometió conmigo en una cosa: que los dos estaremos siempre, hasta que Dios nos llame, luchando para que Colombia no tenga corrupción”, afirmó el dirigente político.