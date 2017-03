Uribismo seguirá buscando el cambio en los acuerdos de paz con las Farc

Con el inicio de la dejación de armas, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez afirmó que ellos acudirán a la calle y a las elecciones para modificar los acuerdos, y mencionó otros aspectos que demarcarán las bases programáticas de quien sea el candidato presidencial del Centro Democrático.

“Creo que esa actitud da fuerza y legitimidad a la tarea que sigue: acudir a la calle y a los procesos electorales para modificar acuerdos, enfrentar el riesgo Castro-Chavista, bajar impuestos, gasto público, introducir austeridad, apoyar sin timideces el emprendimiento privado y acompañarlo de un gran avance educativo relevante a la iniciativa juvenil de crear riqueza, ciencia, cultura y deporte”, dijo.

Esto después de señalar que siempre buscaron modificar los acuerdos tras el triunfo del 'No' que, para él, no se pudo hacer por la “trampa del Gobierno”, que no permitió el Acuerdo Nacional que habían planteado.

Y agregó: “La derrota del narcotráfico tiene que pasar por revisión de la impunidad a los cabecillas de FARC y la eliminación de la corrupción no puede considerar corruptos buenos y malos, como lo pretenden el Gobierno Santos y aliados suyos de partidos tradicionales y de nuevos candidatos experimentados, no novatos, que se arropan en la bandera anticorrupción, olvidados de sus contratos y de su apoyo al Gobierno y a las FARC, que han contribuido a sustituir la Constitución por el acuerdo con el terrorismo”.