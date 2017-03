Vargas Lleras dejará la vicepresidencia el próximo 21 de marzo

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, radicó este miércoles su carta de renuncia, planteando que dejará del cargo hasta el próximo martes 21 de marzo. La misiva se entregó al Congreso en horas de la noche.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, y habiendo terminado este ciclo de realizaciones, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Vicepresidencia de la República, la cual solicitó que se haga efectiva a partir del 21 de marzo de 2017. Es importante señalar al honorable Senado de la República, que la presente renuncia irrevocable corresponde a mi voluntad libre, espontánea e inequívoca de separarme definitivamente del cargo que ejerzo a la fecha”, manifiesta Vargas Lleras en la carta.

Allí recuerda que cuando decidió acompañar al presidente Juan Manuel Santos como vicepresidente no había inhabilidad para participar en contiendas electorales, pero que recientemente sí se incluyó una, y por ello, especifica que prefiere retirarse para evitarla.

“Si bien, a la fecha, no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, ante la posibilidad de hacerlo y con el fin de evitar que me cobije esta inhabilidad, he decidido retirarme del cargo manteniendo mi compromiso de continuar trabajando desde otros escenarios por el desarrollo del país”, agrega.

En la carta, también aprovecha para hacer un balance de su gestión, y agradece al presidente y sus funcionarios por haber trabajado en conjunto.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, confirmó que recibió la carta y explicó la razón por la cual se hará efectiva la renuncia hasta el martes.

“Acabo de recibir la renuncia del señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, la cual fue presentada hoy, pero será efectiva el próximo martes. La razón, es que le pedí que fuera así toda vez que solo tenemos tres días y convocar al Congreso durante el puente festivo es muy difícil. Por eso es mejor, para garantizar el éxito de la aceptación de esta renuncia, hacerlo el próximo martes”, dijo.

Según ha dicho Lizcano, siguiendo lo establecido por la Constitución, el Senado tiene tres días para aprobar la carta y luego de hacerlo se convocará al Congreso en pleno para escoger al nuevo vicepresidente, que sería el general en retiro Óscar Naranjo, quien tiene el apoyo de las mayorías.