Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón inscriben sus candidaturas presidenciales

Este viernes los candidatos Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón oficializaron sus candidaturas a la presidencia de la República ante la Registraduría Nacional.

De esta forma ya son cinco los aspirantes a la presidencia que inscribieron sus candidaturas luego de que Humberto de la Calle, Viviane Morales, Sergio Fajardo, hicieran lo mismo ante el organismo electoral.

Por su parte, los candidatos que participarán en las consultas interpartidistas que se realizarán este domingo tendrán plazo para oficializar sus aspiraciones a la Casa de Nariño hasta la próxima semana.

Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras oficializó su candidatura ante la Registraduría Nacional. En este evento se conoció que Luis Felipe Henao, exministro de vivienda, será su fórmula vicepresidencial para las elecciones que se realizarán el próximo 27 de mayo.

"Iniciamos un proceso donde ponemos a disposición de Colombia nuestras propuestas y nuestra experiencia para llevarlas a acabo, porque hemos demostrado a lo largo de estos años que lo que nos proponemos, lo cumplimos", manifestó Vargas Lleras.

El candidato también señaló que su propuesta trae un mensaje de futuro, optimismo y seguridad para Colombia que se sintoniza con las preocupaciones de los colombianos.

“Venimos con entusiasmo y compromiso a traerle un mensaje de seguridad, futuro y optimismo a Colombia. Un mensaje que convoque, que se sintonice con las preocupaciones de la gente y que tenga la capacidad de trasmitirle esperanza a esos millones de ciudadanos que están esperando soluciones concretas para sus problemas”, indicó Vargas Lleras.

Asimismo, aseguró que durante su mandato habrá más seguridad, castigo para los reincidentes, lucha contra la impunidad y el microtráfico, y además desarrollará una política para que la economía del país crezca.

Frente a la designación del exministro de Vivienda como su fórmula vicepresidencial, Vargas Lleras aseguró que él tiene la experiencia necesaria para acompañarlo durante su gobierno.

"Lo he seleccionado por su experiencia y capacidad ejecutiva y con usted (le dijo a Henao) haremos una buena fórmula si llegamos gobernar a partir del próximo 7 de agosto. Luis Felipe no será una figura decorativa, sino que contribuirá enormemente en la construcción de este país. Lo he seleccionado como un premio a la lealtad. Con él las regiones tendrán un vocero que les permita llevar desarrollo", aseguró.

Henao es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ha sido Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministro para la Participación Ciudadana, Director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

"Soy una persona que conoce los temas sociales y las regiones, que tiene la experiencia ejecutando porque muchos hablan desde el escritorio y no conocen la realidad del país", indicó Henao.

El candidato del movimiento significativo de ciudadanos 'Mejor Vargas Lleras' y del partido Cambio Radical señaló que "la verdadera campaña arranca este domingo donde estamos seguros que los resultados serán favorables".

Juan Carlos Pinzón

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón también inscribió oficialmente su candidatura ante la Registraduría Nacional, en compañía de su fórmula vicepresidencial Jorge Mario Eastman.

“He trabajado duro, he sido disciplinado y he sobrepasado muchas dificultades gracias al trabajo de mi equipo Colombia. El país también ha trabajado fuerte y es momento de una renovación en el liderazgo, por eso estamos hoy aquí con esta alternativa independiente y de centro que le ofrece a los colombianos orden, oportunidades y transparencia”, manifestó Pinzón.

El candidato del movimiento ‘Ante Todo Colombia’, que estuvo acompañado por sus gerentes de campaña, voluntarios y juventudes, aseguró que el próximo 12 de marzo será el pitazo inicial de un partido de noventa días en donde espera meter goles que representan un cambio para el país.

“El 12 será el pitazo inicial, casi 90 días tendremos para meter goles, y créanme si los goles son cambio generacional, independencia, seguridad en las calles, poner a este país a producir y acabar con el cáncer de la corrupción, pues nos verán anotar. Jorge Mario y yo dirigiremos este equipo hasta la victoria. Nuestra equipo es de lujo y ahora necesitamos hinchada. Este es el equipo del orden, las oportunidades y la transparencia”, manifestó Pinzón.

Por su parte, su fórmula vicepresidencial Jorge Mario Eastman, manifestó que esta campaña se diferencia de las otras porque está basada en la vocación por el servicio público y no por los intereses electorales.

“Hemos trabajado juntos y tenemos la vocación del servicio público y en esto se basa nuestra candidatura, la cual no está construida sobre las bases de mecanismos electorales ni en prebendas como en las fórmulas que ustedes han visto. Lo que tenemos es una campaña coherente para dirigir a Colombia”, indicó Eastman.