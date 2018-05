Venezolanos protestarán en 9 ciudades de Colombia por elecciones en su país

Asociaciones de venezolanos en Colombia convocan a sus compatriotas a participar en las manifestaciones que se desarrollarán en nueve ciudades del país para rechazar las elecciones presidenciales en su país que se desarrollarán este domingo 20 de mayo, en las cuales denuncian que habrá fraude electoral por parte del partido que lidera el actual presidente Nicolás Maduro.

Las concentraciones se realizarán en Bogotá, Monumento de Los Héroes (10 am); Medellín, Parque de Las Luces (10 am); Barranquilla, Plaza de La Paz Juan Pablo II (10 am); Bucaramanga, Calle 18 con 28, sector de San Alonso (9 am); Cartagena, Plaza de la Aduana (10 am); Cúcuta, barrio El Colsag (9 am); Valledupar, Parque El Viajero, frente a Orbe Plaza (9:30 am); Pereira, Parque Olaya (10 am) y Cali, Iglesia la Ermita (10 am).

Las asociaciones que convocan esta actividad son Justice for Venezuela, Gran Acuerdo Venezuela, Asociación Central de Venezolanos en Colombia, Colonia de Venezolanos en Colombia (Medellín), Venezolanos en Cúcuta, Rumbo a la Libertad, Primero Justicia, Voluntad Popular y Bandera Roja.

Francine Howard, coordinadora en Colombia de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, y promotora de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, en donde se integran diferentes organizaciones de venezolanos, habló sobre los motivos que los llevan a no participar de las elecciones.

"Los venezolanos no se queden en sus casas, lo ideal es que no voten, porque lo que se va a dar este domingo es un fraude, el régimen de Nicolás Maduro tiene secuestradas las instituciones del país, quiere perpetuarse en el poder, a costa de lo que sea, por seis años más", expresó Howard.

Las manifestaciones también se van a dar en 200 ciudades del mundo, en donde también solicitan a los presidentes de cada una de las naciones para que no reconozcan los resultados de las votaciones.

Así mismo, en la plataforma Chance.org estas asociaciones están recogiendo miles de firmas para pedir a la comunidad internacional llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional para que responda por diferentes delitos por los que lo acusan y sobre lo que dicen hay una completa impunidad en su país.

Entre tanto, el Gobierno Venezolano cerró la frontera con Colombia, medida habitualmente usada los días previos a una votación para evitar 'trasteo' de votos, sin embargo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, denunció este viernes que desde el vecino país había movilizado a colombianos y venezolanos pobres para comprar sus votos a cambio de mercados y dinero.

La denuncia del jefe de Estado no se quedó ahí, además explicó que en Cartagena fueron incautadas 400 toneladas de alimentos con los que se consumaría este fraude electoral, los cuales no eran aptas para el consumo humanos.

“Con estos alimentos explotan la crisis humanitaria de los venezolanos no solo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición”, precisó Santos.