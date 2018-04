Venezuela, mermelada y Farc, los temas picantes del Gran Debate de RCN

El ‘Gran debate presidencial’ del canal RCN estuvo marcado por momento tensionantes por la ‘mermelada’, Venezuela y las FARC en el campo colombiano. Fue el primer debate en el que participó Viviane Morales.

Uno de los puntos más álgidos y que generó tensión fue cuando Humberto de la Calle se enojó con Iván Duque y con los organizadores del evento porque no lo dejaron contrareplicar.

La discusión en ese momento estaba enfrascada en cómo los candidatos podían superar la pobreza multidimensional en el campo colombiano. Duque afirmó que de llegar a ser presidente haría una política agraria con los campesinos y no con las FARC, como lo hizo Humberto de la Calle.

En ese momento De la Calle quiso responder pero, Claudia Gurisatti, quien moderaba el debate junto a Juan Manuel Acevedo, le dijo que ya no podía hacerlo por “respeto a las reglas”.

“Me quedo con la acusación de que le entregué el campo a las FARC y no puedo responder, me parece injusto”, respondió De la Calle y prosiguió con el debate.

Otro momento álgido que se vivió, y que también involucró a De la Calle, fue cuando ante la pregunta de qué haría para combatir la ‘mermelada’, el candidato respondió que respetaría el Congreso de la República, pero que el primero que tratara de presionar a su Gobierno a través de proyectos, lo denunciaría.

Ante esto, Viviane Morales le replicó a De la Calle que tuviera coherencia porque la implementación de los acuerdos de paz “consiguió las mayorías en el Congreso a punta de mermelada”.

Ante esta afirmación, el candidato le respondió que su tarea había llegado hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC y que si la afirmación de Morales era cierta “el Gobierno debe responder”.

Igual tensión se vivió cuando el candidato Germán Vargas Lleras le preguntó a Gustavo Petro si confirmaría o avalaría el resultado de la las elecciones que se realizarán en Venezuela.

Petro le respondió que los gobernantes de izquierda les dicen malos gerentes, pero que lo más importante de los mismo es proteger al pueblo del hambre. “Venezuela es un mal gobierno que conduce a su población a morir de hambre y en esa medida cualquiera que sea el resultado electoral, nosotros como gobierno llevaremos a Venezuela a la Convención Americana y a una conferencia internacional sobre migración y a la apertura de alimentos colombianos para alimentar a los venezolanos en Venezuela”.

Fajardo y Vargas Lleras también protagonizaron una discusión sobre los recursos que supuestamente el primero de estos destinó para publicidad cuando fue gobernador de Antioquia.

"Doctor Sergio, usted es el menos indicado para hablar de la publicidad oficial. Como mandatario fue el que destinó el mayor presupuesto de la gobernación de Antioquia a temas de la publicidad”, dijo.

Ante esta afirmación, Fajardo afirmó que la acusación que hizo un auditor en ese momento, fue que era ficha de Vargas Lleras para defender sus intereses políticos en esa región.

Viviane Morales también criticó la propuesta de Duque de unificar las cortes y la calificó de ir en contravía de la tradición jurídica del país.

"La propuesta que he hecho no la he sacado del sombrero, es un tema que hay que abordarlo y llegar a un consenso nacional. Tenemos que estar abiertos al debate”, añadió Duque.

Petro también criticó la iniciativa de Duque al igual que De la Calle. Ambos defendieron la Constitución del 91 y afirmaron que la unificación de las cortes eliminaría la tutela.

La dinámica del debate consistía en que el candidato previamente seleccionado al azar sacaba una pregunta, que aparecía en la pantalla, y se la preguntaba al candidato de su preferencia.