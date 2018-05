Víctor Manuelle le pide disculpas a Medellín por su polémica canción

Completamente arrepentido y avergonzado con lo sucedido está el artista boricua Víctor Manuelle después de la polémica creada por la letra de la canción 'Amarte duro'.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le escribió una carta abierta al salsero y a Farruko, los cantantes del tema que, según afirmó, le hace daño a Medellín.

La carta de Víctor Manuelle, con fecha de hoy, fue compartida en su cuenta de Twitter. En ella le da gracias por la buena fe y el beneficio de la duda al mandatario local al entender que la canción no se hizo con mala intención, “jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera, que siempre ha sido intachable y de mucho respeto”.

En la misiva, el puertorriqueño recuerda que el arte también tiene mucho de metafórico y que no se puede pensar, por ejemplo, que un actor colombiano que haya participado en alguna serie que trate el tema del narcotráfico no ame a su país o apoye dicho delito.

“Aún así, con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que se dice en la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y le pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos”.

El artista además explicó que con el tema de violencia de género que trata la canción ya se había disculpado en otro trino: “La parte que dice ‘te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna’, todo el mundo debe saber que ellos fueron una pareja que tuvo una relación amorosa intensa y se estaba haciendo referencia al amor vivido antes del incidente. Al ver las reacciones negativas, sí me ha hecho recapacitar sobre que la frase llevaba un doble sentido que no analicé, probablemente porque en mi mente siempre hubo un solo sentido”, escribió.

Sobre el hecho ya hay una nueva versión de la canción en donde se corrigen ambos errores, aseguró el cantante.

La carta termina con una solicitud del salsero al alcalde: que si considera sus disculpas sinceras y de corazón, publique esta carta en sus redes sociales para que el público de Medellín entienda su remordimiento: “Estoy completamente arrepentido y avergonzado con lo sucedido. A su orden y a la orden de su ciudad. Sinceramente, Víctor Manuelle”.