Video: así fue la pelea entre concejal y alcalde de Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga, Jhon Claro, y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández se encontraron en la mañana de este miércoles para presuntamente hablar sobre el proceso de moción de censura que se le adelanta a la Secretaria de Hacienda en el Concejo. Al parecer el encuentro terminó en agresiones verbales y físicas entre los protagonistas.

En la reunión, que se llevó a cabo en la mañana de este 28 de noviembre, el concejal por el partido ASI le habría reprochado al alcalde de Bucaramanga su presunto vínculo con el caso Vitalogic y la relación directa que tiene este caso con familiares del mandatario.

Vanguardia.com conoció que el encuentro terminó en agresiones, ya que el alcalde de Bucaramanga no admitió la vinculación de su familia con el escándalo de corrupción.

“Hubo un golpe que lanzó el alcalde Rodolfo Hernández contra el concejal. Las cosas se salieron de control”, contó un testigo, quien pidió reserva de su identidad.

Esta redacción pudo establecer que el alcalde de Bucaramanga recibió acompañamiento médico en la Foscal debido a que el enfrentamiento le generó una alteración en su estado de ánimo.

La versión del alcalde de Bucaramanga

En entrevista con Caracol Radio, el alcalde Rodolfo Hernández admitió que le pegó “un coscorrón”.

Según el mandatario, “el concejal, Jhon Claro, me pidió una entrevista ayer y desafortunadamente no se pudo dar. Esta mañana con mucho gusto lo atendí”.

Hernández mencionó que el concejal llegó con un camarógrafo a quién dejó seguir y grabar la entrevista. “Él empezó a repetir lo mismo que repiten todas las veces para fastidiarme y llevarme a unos niveles de descontrol como el que tuve esta mañana... pido excusa, se produjo el hecho, lo tengo que reconocer. Prometo no volver a reaccionar así”.

El alcalde agregó que dicha discusión “me sacó la piedra y esa piedra me alteró el corazón”. De inmediato una enfermera de la administración le hizo una revisión. Sin embargo, ella le aconsejó que lo mejor era trasladarse a un centro asistencial.

Sobre el estado del concejal no se tienen detalles.

La moción de censura

De acuerdo con los concejales de la bancada mayoritaria, opositores al gobierno de Hernández, la moción de censura en contra de la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón, está motivada en la extralimitación de funciones en la que habría incurrido la funcionaria al realizar el cobro del impuesto de Industria y Comercio a trabajadores que ejercen profesiones liberales en Bucaramanga, sin contar con la aprobación previa del Concejo.

“La Secretaria de manera abusiva implementó el cobro de impuesto de Industria y Comercio a profesionales liberales sin que esto esté permitido en el Estatuto Tributario del municipio, el cual no ha sido modificado por el Concejo”, argumentó el concejal liberal Wilson Mora.

La defensa

Por su parte, la Secretaria de Hacienda municipal, Olga Chacón, además de advertir irregularidades en el trámite de la moción de censura en su contra, desestimó las acusaciones que levanta la coalición mayoritaria del Concejo y con la que argumentan la necesidad de la declaratoria de insubsistencia de su cargo.

“La Secretaria de Hacienda no ha adoptado ningún tributo, conforme se afirma en la motivación de la proposición de moción de censura, resultando falso el argumento. No existe, por cuanto así no ocurrió, ninguna adopción de ningún impuesto realizado por la Secretaría de Hacienda que no esté contemplado en las normas locales, concordantes con las normas nacionales”, señaló Chacón.