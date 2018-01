Video: Horacio Serpa desafió a pelear a un grupo de manifestantes en Bucaramanga

“Me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta”, con estas palabras le respondió el senador Liberal, Horacio Serpa a un grupo de ciudadanos que protestaban al frente de las instalaciones de la Gobernación de Santander, en rechazo al no pago de más de $24 mil millones del contrato del PAE de 2017.

Así quedó registrado en el video que circula por las redes sociales, y en el cual se observa el momento justo cuando el congresista de Santander fue increpado por los manifestantes, quienes le recordaron a Horacio Serpa que él, como jefe del partido Liberal, promovió en el 2015 la candidatura de Didier Tavera a la Gobernación de Santander.

Los manifestantes le pidieron que interviniera para que no se “siguieran robando” el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por parte de la administración departamental.

Ante los reclamos, el exgobernador de Santander respondió “tengan cuidado con lo que dicen porque no me voy a dejar faltar al respeto… me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta”.

En el video se ve como el exmanadatario departamental se devuelve de forma desafiante a tratar de increpar a los manifestantes.

Horacio Serpa, fue Gobernador de Santander para el periodo 2008 – 2011. Horacio José Serpa, hijo del hoy Senador, actualmente es candidato al Senado por el partido Liberal.

¿Qué dijo Serpa?

El senador Horacio Serpa aseguró que “iba entrando a la Gobernación de Santander cuando un grupo de personas que estaban protestando por el PAE empezaron involucrarme. Paré y me devolví. Les expliqué que no tenía nada qué ver con ese caso. Le hice un reclamo para que respetaran a la gente…”.

Serpa añadió que lamenta este episodio, pero “cuando empezaron los insultos, exigí que me respetaran. Yo soy muy paciente y lo único que hice fue ponerles la cara y hacerme respetar. Fui objeto de agresión. Eso fue lo que ocurrió. Hice respetar mis derechos y mi dignidad”.

La protesta

Campesinos proveedores de materias primas y manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de diferentes municipios de Santander, han protestado, en reiteradas oportunidades, frente a la Gobernación de Santander por los retrasos en el pago de productos y sueldos.

Los manifestantes reclaman el pago por los productos entregados a la empresa contratista del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Aseguran que son varios los campesinos agrupados en varias asociaciones, a quienes se les debe el pago de las frutas que despacharon desde octubre pasado. Además, exigen los pagos de dos meses de sueldo de las manipuladoras de alimentos de varios municipios de Santander.

Luis Francisco Castro, representante de la Federación Agroalimentaria Ambiental Campesina, aseguró a Vanguardia.com que despacharon cinco pedidos desde octubre pasado al contratista de la Gobernación de Santander y que hasta la fecha no se ha reportado el pago. “Fue una lucha para que nos tuvieran en cuenta y ahora no nos quieren pagar.La respuesta del contratista es que la Gobernación no le ha pagado”, agregó Castro.

De la misma manera, Gloria Ruíz Pereira, una manipuladora de alimentos del municipio del Socorro, manifestó que la empresa contratista les adeuda dos meses de trabajo a ella y a otras mujeres de cerca de 80 municipios de Santander y que a pesar de las reiteradas solicitudes de los pagos, estos no se han hecho efectivos.

Carlos Mayorga Contreras, promotor de organizaciones campesinas, pide mayor control a los entes de veeduría del Ministerio de Educación, ya que anteriormente se han reportado varios casos de corrupción en el PAE en Santander, lo que pone en riesgo el correcto desarrollo de este importante programa en la educación de los estudiantes del departamento.