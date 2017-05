Video: Militares ecuatorianos arremetieron contra lancheros en aguas colombianas

La acción hostil de parte de militares ecuatorianos a lancheros colombianos quedó grabada en un video que se han constituido en prueba del abuso de poder por parte de los uniformados extranjeros hacia civiles en el río Putumayo, en jurisdicción del corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Puerto Leguízamo.

En el audiovisual se observa como los militares de la Armada de Ecuador embisten violentamente a una de las lanchas de madera en la que se transportaban los campesinos colombianos a quienes la guardia militar acusaban de traficar gasolina.

La lancha de los colombianos zozobró debido al fuerte choque por lo que los tripulantes debieron subirse a otra embarcación que estaba cerca a ellos.

La fuerte discusión entre los civiles colombianos y los militares ecuatorianos se dio en condiciones desventajosas para los lancheros toda vez que los militares hicieron uso del armamento de dotación para reducirlos.

“Legaron hasta nuestro río, del lado colombiano a detener un señor y fue tanta la fuerza que usaron para eso que al dueño del motor lo estrellaron contra el piso y le pusieron el fusil en la cabeza", afirmó Juliette Delgado, corregidora de Puerto Ospina.

El conductor de la lancha perseguida reconoció que transportaba gasolina ilegal, pero que la forma como procedieron los uniformados en aguas colombianas no es la correcta y que además fue violenta. "Casi me dañan el brazo. Me tiraron la piraña por encima. Menos mal que la gente me ayudó o si no hasta me matan”, dijo Leonidas Figueroa.

LO QUE DIJO EL MINISTRO DE DEFENSA COLOMBIANO

Sobre el hecho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solo se limitó a confirmar que los lancheros podrían estar asociados a actividades de narcotráfico por lo que fueron detenidos.

Villegas aseguró que los miembros de la armada ecuatoriana procedieron a la persecución e interceptación de la motonave frente al ‘Puerto Ospina’.

Ante esto, el ministro expresó que se enviará un informe pertinente a la cancillería y reiteró que de este incidente lo que se deriva es que las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas deben tener mayor coordinación debido a que la ilegalidad es un enemigo común.

“Ya veremos los detalles…, si estaban en aguas colombianas, pero en realidad el contrabando es nuestro enemigo común. Esta clase de incidentes nos enseñan a que necesitamos trabajar conjuntamente y en operaciones que vayan contra la ilegalidad”, agregó Villegas.

Finalmente, añadió que la cooperación entre las fuerzas colombianas y las ecuatorianas es estricta, lo cual ha hecho que la frontera colombo-ecuatoriana sea hoy en día más segura que hace unos años.