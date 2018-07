Voces de rechazo frente a demanda internacional por Electricaribe

En la mañana de este martes, se conoció que el pasado 15 de junio la compañía española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) demandó a Colombia ante tribunales de arbitraje internacionales por el proceso de intervención que adelantó el Estado colombiano contra Electricaribe. (Lea aquí: Unión Fenosa demanda a Colombia por US$1.626 millones por caso de Electricaribe)

Según trascendió, la empresa argumenta que hubo una expropiación de su filial de comercialización de energía en la costa Caribe por lo que piden a Colombia una suma de US$1.626 millones como causa de la intervención.

El abogado especialista en arbitramento Hernando Herrera Mercado explicó que la demanda se origina por la protección a las inversiones que surgen de Tratados de Libre Comercio que son suscritos entre algunos países como, por ejemplo, Colombia y España.

“Acuerdos bilaterales como el de estos dos países permiten que cualquier inversionista pueda reclamar daños, perjuicios o el costo de inversiones que se vean afectadas. Esta es una demanda delicada y lo primero que tiene que hacer el Estado colombiano es concurrir con una defensa idónea y un personal jurídico experto en el tema de arbitraje”, agregó el jurista.

Para el experto, es fundamental que el Gobierno Nacional sepa elegir los árbitros que participarán en el caso y en la defensa de este. “La escogencia de los árbitros, que se puede dar por común acuerdo, debe tener toda la atención posible porque se requiere vincular expertos de primer nivel con el suficiente experticio y conocimiento en este tipo de reclamaciones”, sostuvo Herrera Mercado y señaló que el Estado tiene "la obligación de honrar" sus compromisos a nivel internacional por lo que debe estar preparado con la defensa.

Frente al tema, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, en declaraciones a medios de comunicación afirmó que la decisión de la multinacional es “inaudita” y resaltó que Colombia tiene a la Agencia Nacional de la Defensa del Estado para que prepare acciones legales en la “protección de los intereses nacionales”.

(Lea aquí: Demanda de Unión Fenosa es inaudita: Gobernador del Atlántico)

Verano de la Rosa señaló que le preocupa que esta demanda frene la búsqueda de un nuevo operador que preste el servicio de energía en la Costa.

Con la posición de Verano de la Rosa concuerda el senador Jorge Robledo, quien manifestó que “es inaceptable la actitud descarada de esta transnacional española de venir a abusar de la hospitalidad que le ofreció Colombia”.

Para Robledo, Gas Natural Fenosa “hizo lo que se le dio la gana con Electricaribe, nunca resolvió sus problemas actuando con una lógica leonina y corrupta en la administración de los recursos y ahora vienen como víctimas con una actuación de piratas extranjeros irresponsables”.

No obstante, el senador del Polo Democrático reconoció que la demanda ante un Tribuanl Internacional es de “altisimo riesgo” para Colombia y demuestra que “el Gobierno, desde Álvaro Uribe, le entregó a la justicia extranjera la definición de la suerte de los problemas nacionales”.

A las voces de rechazo se sumó la del senador del partido Conservador, David Barguil, quien indicó que este miércoles radicará en el Senado un debate de control político sobre Electricaribe.

“Este tema está en crisis y no da más espera. Le he dicho al gobierno saliente y entrante que tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva frente a la demanda en las instancias internacionales. Colombia no es el único responsable penal, se deben tener en cuenta los robos a los subsidios que se debían entregar a los estratos 1 y 2. ¿Quién se robo ese dinero? Que entiendan los señores de Electricaribe que ellos son los que le deben a la región, al país y los vamos a hacer responder”, dijo Barguil.

Electricaribe suministra energía a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.