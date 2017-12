Ya está en marcha el último operativo de movilidad del año

Colombia ya está de viaje. Así es literalmente los colombianos a los largo y ancho del país ya se movilizan para las festividades de fin de año, para lo cual las autoridades en cabeza de la Policía Nacional adelantan un gran operativo.

Para eso la Policía destinó más de 30 mil uniformados en el territorio nacional, una Patrulla Aérea Multipropósito y aeronaves de reconocimiento, que permitirán facilitar la movilidad de al menos 3 millones de automotores por las principales vías del país, que se espera transiten entre viernes y lunes.

De acuerdo con el coronel Gustavo Lasso subdirector de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía, ya se habilitó un carril de la vía La Mesa – Bogotá que estuvo cerrada por más de 48 horas debido al deslizamiento de rocas.

En la zona hacen presencia permanente delegados de entidades estatales con el fin de verificar la estabilidad vial de los que transitan dicho corredor.

Sumado a este problema, en la vía La Línea aún se reporta congestión vehicular, los conductores han durado hasta cinco horas para llegar al peaje de Calarcá, donde en la madrugada de este viernes se presentó un incidente de movilidad luego de que un automotor registrara fallas técnicas y vertiera aceite sobre la vía.

Por otro lado, la vía Bucaramanga – Barrancabermeja un fuerte aguacero aplazó la reapertura de la vía que está en proceso de construcción, las autoridades tenían previsto poner en funcionamiento la carretera en las horas de la mañana de este viernes, se espera que en la tarde se habilite dicho corredor.

Lo mismo ocurrió en la vía que de Cali conduce a Yumbo, luego de las fuertes lluvias que se registraron en el Valle se deshabilitó el paso, por lo que uniformados de la Policía hacen presencia en el lugar para dar vía libre a los viajeros en esa zona del país, donde se adelantan Ferias y Fiestas.

El oficial en medio de su intervención entregó una serie de recomendaciones que deben tener en cuenta los viajeros a la hora de transitar por las vías del país.

La primera de ellas “es no exceder los limites de velocidad a la hora de conducir, no transportar armas, no conducir en estado de embriaguez, tener los documentos del vehículo al día, por último revisar el vehículo de manera técnico y mecánica, además de contar con el kit de carretera".

OPERATIVO EN BOGOTÁ

Por su parte, el coronel Óscar Barón comandante operativo de Bogotá, aseguró que dispusieron más de 800 uniformados alrededor de los terminales para evitar el transporte pirata. Recomendó además, que en esta época de alto flujo de personas en centros comerciales, los menores siempre estén al cuidado de un adulto responsable.

Indicó también que quienes ingieran licor lo hagan con moderación, ya que se ha determinado que el trago es uno de los actos que desencadenan en riñas y hechos lamentables, aseguró el oficial.

OPERATIVO EN CALI

Con ocasión a la Ferias y Fiestas que se llevan a cabo en la sultana del Valle, la Policía desplegó más de 2.400 uniformados en la capital del Valle del Cauca, con el fin de cuidar de la integridad de los habitantes del lugar y los turistas que llegan a disfrutar de dicha festividad.

Pese a que los uniformados están concentrados en el evento, los 2.400 uniformados se encuentran prestos para cualquier eventualidad que se pueda generar en el último puente del año.

OPERATIVO EN MEDELLÍN

La Policía dispuso 700 uniformados de la seccional de Transito y Transporte de Antioquia y metropolitana del Valle de Aburra, que estarán distribuidos en 30 áreas de prevención y control vial.

En el departamento de Antioquia las autoridades reportaron que en lo corrido de diciembre se han registrado 55 accidentes de tránsito, de los cuales, han resultado 50 personas lesionadas y un saldo de 30 personas sin vida.

Informaron además que los terminales de transporte en dicha región del país han registrado la salida de 3218 vehículos, mientras que han ingresado 2959, para un total de 212.695 personas movilizadas.