Ya no ampliarán IVA a la canasta familiar

En medio de las reuniones que vienen adelantando los ponentes de la reforma tributaria y el Ministerio de Hacienda, para buscar alternativas frente a los recursos faltantes del presupuesto de 2019, el Gobierno Nacional aceptó este miércoles retirar el artículo que contemplaba extender el IVA al 80 % de la canasta familiar.

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar indicó que la propuesta inicial del Gobierno, de extender el IVA a la canasta familiar, ya no va, y se optó por conformar una subcomisión para determinar el recaudo que se podría conseguir con la reforma el próximo año.

“El anuncio para el país es que ya no va el IVA en la canasta familiar y el día de hoy se conformó una nueva subcomisión, que se va a reunir el día de mañana para determinar cuánto podremos recaudar el próximo año y aquello que no se pueda recaudar sobre el valor de los 14 billones se debe aplazar y recortar en el presupuesto”, indicó Aguilar.

Por su parte, la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda, indicó que “el Gobierno Nacional entendió que efectivamente no se podía recoger los 14 billones de pesos, porque la mayoría de partidos estábamos de acuerdo en que no se debía tocar la canasta familiar y entonces se decidió que la propuesta del IVA no va en la reforma tributaria”.

Los congresistas aseguraron que seguirán buscando otras alternativas de financiamiento y no se descarta que se grave con IVA algunos productos procesados y suntuosos, pero señalaron que el gobierno nunca tuvo un plan B.

“Soy crítico en la posición del Gobierno Nacional y tengo que resaltar que todas estas proposiciones viene por parte del Congreso. El Gobierno guardó silencio y nunca nos presentó un plan B y por eso se llegó a la decisión de no al IVA a la canasta familiar”, señaló Aguilar.

No obstante, además del IVA ya habrían otros acuerdos en cuanto a no gravar los servicios e insumos agropecuarios, el transporte de carga. Este jueves se discutirá el IVA en los productos que no hacen parte de la canasta familiar, para luego evaluar otras alternativas para conseguir los recursos faltantes.

“Estamos revisando las proposiciones en donde hay varias opciones con un recaudo que podría llegar hasta los 8 y 9 billones de pesos, pero considero que podemos llegar a los 10 billones, porque presentamos un principio de favorabilidad en donde si la DIAN flexibiliza sus sanciones podría representar un recaudo adicional a los 3 y 4 billones de pesos”, aseguró Aguilar.

En caso de que no se consigan los recursos faltantes, será el Gobierno Nacional el que tendrá que tomar la decisión de recortar y aplazar varios programas sociales en 2019.

“Quedamos en que lo que no se logre recaudar sobre los 14 billones de pesos, la responsabilidad será del Gobierno, que tendrá que recortar y aplazar el presupuesto del próximo año y el debate ahora se va a concentrar en qué programas se verían afectados”, explicó el congresista de Cambio Radical.

ALTERNATIVAS

En medio de las discusiones sobre la ley de financiamiento y teniendo en cuenta que uno de los puntos centrales era recaudar 11,3 billones a través de la extensión del IVA a la canasta familiar, han salido varias propuestas que compensen y permitan conseguir los recursos que se tenían contemplado recaudar a través de ese impuesto.

Propuestas como impuestos a los dividendos, la renta de personas naturales y jurídicas, impuesto al patrimonio, y el IVA a algunos productos que no hacen parte de la canasta básica familiar, serán algunas alternativas que se discutirán en los próximos días.

“Hemos avanzado en unas proposiciones como dejar la tarifa del 19 % lo que nos representa 2,5 billones de pesos para 2019. En impuesto de renta para las personas naturales tendríamos 3,3 billones; con las remesas y dividendos 820.000 millones de pesos; con la normalización de activos omitidos o de pasivos inexistentes representan 2 billones de pesos, con todo esto podríamos llegar casi a los 9 billones de pesos”, explicó Aguilar.

Por su parte, la representante de la Alianza Verde indicó que se está evaluando gravar las utilidades y las remesas de las empresas, “principalmente la de los hidrocarburos y las mineras que sacan recursos fuera del país y donde se podrían recaudar cerca de 1 billón de pesos”.

Frente al tema del patrimonio, con el que se podrían conseguir 1,6 billones de pesos, aún no hay consensos sobre el tema. “Tendremos que mirar la renta en las personas jurídicas y con esto ya sabremos qué tanto se podría conseguir con la reforma, en donde yo considero que se puede llegar a los 10 billones, lo que representaría un recorte por parte del Gobierno de 4 billones de pesos”, explicó Aguilar.

De esta forma, la iniciativa de extender el IVA, que era uno de los puntos centrales de la reforma tributaria, se elimina ante la negativa del Congreso de la República por el impacto que tendría en las clases bajas y de ingresos medios en el país. Igualmente, varios sectores habrían mostrado su rechazo frente a la propuesta, especialmente los gremios agropecuarios, los sindicatos, la academia, entre otros.