“Yo me gano 20 veces más que usted”: excandidato a agente de policía

A Hernando Zabaleta Echeverry, excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, las cosas no le salieron como esperaba: él mismo subió un video a Facebook de un proceso de comparendo por mal parqueo que lo deja peor parado que su vehículo en plena avenida.

Zabaleta, que es abogado de profesión, pretendía despertar la solidaridad de los usuarios de redes sociales —porque, según él, en la cuadra donde estaba parqueado no había ninguna señal que le prohibiera estacionarse—, pero quien recibió el apoyo de los internautas fue la patrullera Karen Granados, que pasó un rato muy desagradable mientras escribía el “parte”.

Los hechos ocurrieron el pasado Martes Santo en la carrera 19 con calle 150, en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

En el video publicado por Zabaleta quedó registrado cómo el hombre saca en cara a la agente de Policía su posición económica, su carrera de abogado y el hecho de que su mamá supuestamente es funcionaria de la Contraloría General.

“Yo me gano 20 veces más que usted (...) Yo sí tengo carrera, yo soy especialista, yo no me gano un milloncito de pesos como usted. Siga andando en su motico, hágale”, le dice Zabaleta.

Al principio del video, el hombre llama a la línea de emergencias de la Policía y pide apoyo de una patrulla porque “esta señora está abusando”.

“Aquí vino una señora, Policía de Tránsito, a ponerme un parte, mientras yo estoy en una zona, dentro de mi propio carro, en un lugar donde no dice prohibido parquear, y estoy esperando a mi mamá, que es una funcionaria pública de la Contraloría General, pero esta señora está abusando, entonces necesito que me manden una patrulla”, dice el hombre por teléfono.

Cuando la mamá llega al lugar —al parecer estaba haciendo un trámite en un cajero electrónico— Zabaleta le dice: “¿Mami, usted me hace un favor? Mañana me le manda un oficio al director de la Policía. A ver quién es el malo aquí, a ver quién es el que manda pues. Hernando Zabaleta Echeverry, fui candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, y la señora acaba de irrespetarme a mí”.

Después, Zabaleta amenaza a la agente con armar un “escándalo” y en llevar el caso a la Procuraduría. “a ver si usted tiene el abogado para defenderse, porque yo sí lo puedo hacer. ¿Me escuchó? Mañana tiene una quejita disciplinaria. Ese partecito son 300.000 pesos, a usted la hago destituir”.

“Es que ustedes abusan hasta que les sale el abogado. ¡La voy a hacer echar! Y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo. ¿Me escuchó?”, agrega el hombre.

Los vituperios contra la agente de policía no acabaron ahí. Unos segundos después, Zabaleta le repitió que la iba a hacer echar de la Policía. “¿Usted se cree poderosa porque tiene un uniformecito manchado y sucio puesto?”, le preguntó.

A pesar de los insultos y las amenazas, la agente mantuvo la calma y terminó de hacer el comparendo, que aparece en el Simit con el número 11001000000019034844.

“Usted mañana tiene un proceso disciplinario en la Procuraduría. Y esto no es una amenaza: le estoy notificando. ¿Usted cree que va a pasar por encima mío? ¡Yo no le estoy gritando! ¡Le estoy hablando! Y tengo más educación que usted. Yo tengo más nivel educativo, yo sí pasé por una universidad. ¡Por dos! Y soy el abogado del contralor general”.

El “contralor” al que se refiere Hernando Zabaleta no es el actual jefe de la Contraloría, Edgardo Maya, sino el excontralor condenado por el Proceso 8.000 David Turbay Turbay, como consta en su perfil de la red social para buscar trabajo, Linkedin.

A Zabaleta no le gusta la Policía de Tránsito

Según el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), Hernando Zabaleta Echeverry tiene diez comparendos por cometer distintos tipos de infracciones, desde parquear en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad y manejar usando el teléfono móvil.

Al parecer, Zabaleta tiene una pelea casada con las normas de circulación vehicular, pues una de sus propuestas como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá era “acabar” con la Policía de Tránsito y crear una autoridad civil encargada de atender los accidentes y de poner, únicamente, comparendos pedagógicos.

El abogado, de 28 años, fue candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá por el Movimiento Todos Somos Colombia, un partido que antes se llamaba Movimiento Ébano de Colombia, a la extrema derecha del espectro político.

Aunque asegura que sus propuestas de permitir el porte legal de armas y eliminar la Policía de Tránsito eran “la locura” entre la gente —tal y como lo dice en la columna de opinión Lo que me dejó mi candidatura a la Cámara por Bogotá, publicada en el portal avanzacaribe.com.co— Zabaleta Echeverry obtuvo un incipiente resultado de 488 votos.

Autoridades emprenderán acciones legales contra Zabaleta

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá rechazaron el comportamiento de Zabaleta y aseguraron que emprenderán acciones legales en su contra.

“Comportamientos como el de este individuo deben tener la máxima sanción. Total respaldo desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá a la patrullera que fue agredida, irrespetada e insultada por este señor. Con Policía Bogotá emprenderemos acciones legales contra este individuo”, dijo Diego Mejía, jefe de la cartera de Seguridad de la capital colombiana.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, también le dio un espaldarazo a la patrullera con un sentido mensaje en su cuenta de Twitter:

Apoyo y respaldo total, en nombre de los integrantes de @PoliciaColombia, para nuestra patrullera Karen Granados, quien fue agredida verbalmente en procedimiento de tránsito en #Bogotá. El respeto hacia nuestras mujeres no es negociable. — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) 31 de marzo de 2018

En rueda de prensa, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Naciona, general Ramiro Castrillón, respaldó a la patrullera Granados y aseguró que la agente estaba cumpliendo con su deber.

“El video es muy fehaciente, allí la patrullera está ejerciendo su trabajo como corresponde... respaldo la acción por parte de ella y como siempre en estos casos iniciamos una investigación para establecer que fue lo que pasó”, dijo Castrillón.