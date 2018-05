13 Reasons Why: el nuevo adelanto de la segunda temporada te dejará sin aliento

13 Reasons Why, una de las series más exitosas de Netflix, regresa con nueva temporada que retomará la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes.

En este nuevo tráiler se aprecia que Bryce no solo habría violado a Hannah y a Jessica, sino también a otras chicas. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto.

El estreno de la tan esperada serie es el próximo 18 de mayo. Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe, Derek Luke, Brandon Flynn, Kate Walsh, Justin Prentice, Devin Druid, Christian Navarro, Miles Heizer, entre otros, hacen parte del elenco.

Cabe recordar que el drama de 13 episodios, coproducido por la actriz y cantante Selena Gómez, está basado en la novela para jóvenes de Jay Asher de 2007 sobre una estudiante de secundaria que se mata y deja 13 grabaciones de voz en las que detalla los eventos que llevaron a su muerte, incluyendo abuso sexual, consumo de drogas y acoso.