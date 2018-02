Abren convocatoria para elegir imagen oficial de Fiestas de Independencia 2018

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invita a todos los cartageneros hacer parte de la que será la imagen oficial para las Fiestas de Independencia de este año. Solo debes seguir los siguientes pasos y recordar que el cierre es el 19 de marzo.

¿Quién participa?

La convocatoria está abierta para las personas naturales con más de 18 años que sean artistas plásticos, visuales, diseñadores y músicos, interpretes, compositores y tengan talento y creatividad. Debes ser cartagenero o estar viviendo en la ciudad desde hace más de dos años -certificación de vecindad, expedida por la Inspección de Policía de tu barrio-. Puede ser un grupo o una persona jurídica que dentro tenga como objeto social actividades culturales.

Para la imagen oficial

La técnica será libre, pero el diseño debe ser inédito, no puede haberse publicado antes en ninguna parte y debe resaltar lo más representativo de las fiestas y de nuestra riqueza patrimonial. Debe ser original, nada de plagio ni adaptaciones de obras de ninguna parte del mundo. Se presentarán tres piezas desarrolladas: afiche oficial, Invitación impresa para evento ‘Lanzamiento Fiestas de la Independencia de Cartagena 2018’ y Camiseta Oficial Fiestas de Independencia.

Para el tema musical

La canción debe ser propia, completamente original y no debe haberse publicado o difundido antes en concursos o medios de comunicación. Canción con letra y música que no contenga derechos de algún tercero. No debe haber sido grabada en nada comercial, sea cine, video, un cd, un cassette, etc. El género musical es libre.

Evaluación

Existirán tres jurados externos al IPCC con experiencia y trayectoria y se tendrá en cuenta lo siguiente: trayectoria, pertinencia, novedad, relación con las Fiestas de Independencia, la originalidad, diseño, calidad, solidez estética del afiche, coherencia de la composición de la canción, Contexto.

¿Dónde lo llevo?

Las propuestas serán recibidas en la Oficina de Correspondencia del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, ubicado en el Centro, Barrio Getsemaní, Calle Larga N° 9 A-47, Teléfono 6645361- 6649443. Los horarios de atención serán de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. En la página web de IPCC, puede descargar el formulario de inscripción, así como leer los términos de la convocatoria. El 12 de abril se publicará los nombres de los ganadores.

Premio

Además del reconocimiento, los ganadores tanto de la imagen oficial como del tema musical de las fiestas, obtendrán 5 millones de pesos, cada uno.