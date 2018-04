¿Plagio? Esto dicen de la imagen ganadora de las Fiestas de Independencia 2018

¡Baila, ríe y grita Independencia!, del diseñador Cristian David de la Parra Puello, fue la imagen seleccionada para el afiche oficial de las Fiestas de Independencia 2018, sin embargo, en redes sociales se ha puesto en duda si el diseño habría sido copiado de una imagen del Carnaval de Pernambuco, Brasil, realizado en 2015. Lea aquí: Estos son los ganadores del afiche y la canción oficial de las Fiestas 2018

La polémica comenzó ayer por la tarde cuando el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) presentó en redes sociales la imagen ganadora, y usuarios de Facebook reaccionaron afirmando que el diseño tenía muchas similitudes en los personajes, elementos y colores del afiche hecho en Brasil.

“¡Oye pero qué descaro!! No se pudo inventar ni sus propios muñecos”, “y falta de respeto con los artistas originales, no gané pero al menos yo hice todo lo que se ve en mi afiche a mano (menos la tipografía que yo tipógrafo no soy)”, “lo más indignante es que hay gente que se atreve a decir que está bien el plagio solo porque en otras partes se hace y se acepta, es tan vergonzoso ese pensamiento tan mediocre”, fueron algunos de los comentarios.

Maritza Zúñiga Orozco, quien hizo parte del jurado calificador junto a Rubén Egea Amador y Rafael Acevedo Puello, indicó que en la convocatoria para la imagen se establecieron unos parámetros y con base en ellos fue que se seleccionó al ganador.

“La técnica será libre, pero el diseño debe ser inédito, no puede haberse publicado antes en ninguna parte y debe resaltar lo más representativo de las fiestas y de nuestra riqueza patrimonial. Debe ser original, nada de plagio ni adaptaciones de obras de ninguna parte del mundo. Se presentarán tres piezas desarrolladas: afiche oficial, Invitación impresa para evento ‘Lanzamiento Fiestas de la Independencia de Cartagena 2018’ y Camiseta Oficial Fiestas de Independencia”, eran los parámetros exigidos.

Zúñiga, además, contó que los jurados no tenían los nombres específicos de cada participante, con tal de que la selección fuese más transparente, por ello solo les presentaron los tabloides con las propuestas.

No obstante, después de ver otra imagen afirmó que sí existe "cierto parecido" con el afiche seleccionado, pues en ambos predominan los colores primarios y secundarios, que provocan una reacción al poner las dos imágenes juntas.

“Realmente hay similitud en algunos de los rostros de las caricaturas, pero hay presencia de muchos de nuestros personajes, como por ejemplo Los Lanceros, La cobra, la Reina del Cabildo de Getsemaní, la Reina de Independencia, El Matachín, los negritos, entre otros", dijo.

Lo que dice el autor

En diálogo con ElUniversal.com.co, Cristian David de la Parra Puello, autor de la imagen sostuvo que "Yo me voy a dirigir al IPCC porque es el encargado de esta situación que está pasando. Ya nosotros nos reunimos y vamos a presentar una circular el lunes en la tarde con todo lo que se ha hablado, porque es muy angustioso lo que se ha dicho; ya ellos se encargarán de darle a conocer a los medios lo acordado".

Finalmente agregó que "los comentarios provienen de excompañeros de clases quienes quedaron muy desilusionados porque no fueron ganadores del concurso".