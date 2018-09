Adriana Lucía: “Estamos en un momento muy difícil para hacer música en Colombia"

“Lo que más me ha gustado del Festival de Jazz debo reconocerlo es que pasemos por los parques y estén tocando jazz, quisiera decirles, que los artistas que la tarima, pero lo que más me gusta es que la gente viva en la calle lo que debe ser la música, que es real. Me apasiona soñar que muchas de las ciudades en Colombia, Mompox por su puesto, tengan música sonando en las calles”. Las palabras son de la cantante Adriana Lucía, artista invitada para el concierto de cierre de Festijazz 2018, esta noche en la Plaza Santa Bárbara de Mompox.

La cantante eligió al jazz y al porro indicando que estos dos géneros “Nacen de la misma esencia, de un río, de un círculo armónico que se repite sobre el cual se improvisa, se meten ondas plus”. En una rueda de prensa, previa al concierto de clausura, la artista también habló sobre el que consideran el difícil momento de quienes quieren hacer música en Colombia.

“Estamos en un momento muy difícil para hacer música en la historia de Colombia, porque hemos lanzado un mensaje terriblemente equivocado a las nuevas generaciones de músicos, y es que si tú no haces música urbana estás fuera de todo”, precisó.

Adriana Lucía, en tono enérgico, agregó que: “Entonces los músicos que están en las universidades, que vienen al Festival de Jazz de Mompox, parecemos músicos de relleno o culturales, pero nosotros también comemos y tenemos cuentas que pagar y de buen corazón no podemos pagar las cuentas. Sería muy fácil echarle la culpa al gobierno, pero no es cierto, es algo culpa de todos”.

“Yo estoy aquí porque sueño con un Mompox, amo a Mompox (...), porque lo mejor que tiene Mompox es su gente”, sostuvo.