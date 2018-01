Ana Belén y Víctor Manuel abren el telón del Hay Festival

El Teatro Adolfo Mejía se engalanó para recibir a Ana Belén y Víctor Manuel, el dúo musical más reconocido en español, quienes conversaron con Roberto Pombo, director de El Tiempo, sobre su trayectoria y proyectos musicales y artísticos.

En este primer encuentro, la artista Ana Belén, que ha sido ganadora de numerosos reconocimientos, repasó su trayectoria: desde sus inicios en la actuación hasta sus álbumes musicales al lado de su esposo, el asturiano Víctor Manuel.

Dio sus primeros pasos en un programa de radio llamado ‘Se vale todo’, en el que se le midió al canto y resultó siendo la ganadora. Gracias a eso, a los 15 años ya formaba parte de los escenarios del teatro, de la mano de Miguel Narros, uno de los grandes del teatro español contemporáneo.

En la actualidad, es una gran estrella emblemática de España, cantante y actriz, que cuenta con un sinnúmero de películas, obras de teatro y 35 álbumes musicales.

“Todo el teatro que he hecho, y la suerte de trabajar con estupendos actores y directores me han formado. Cada vez que me enfrento en un teatro, sé que voy hacer mejor persona”, expresó durante su intervención.

Víctor Manuel, por su parte, hizo reir a todos los asistentes con sus anécdotas y contó cómo fue su vida durante la dictadura de Francisco Franco.

"En esa epoca yo militaba en un partido político comunista y componía canciones que a los 15 días eran obsoletas. Tiempo después me reintegré a la industria. La transición fue lo mejor, la libertad ha sido maravillosa", indicó el cantautor.

Para este 2018 no tienen planeado realizar gira de conciertos, pues será un año para componer nuevas canciones. "Estaré escribiendo canciones, sin saber que va a pasar. Me queda un poquito de fe".

Ambos resaltaron que les encanta compartir escenario y juntos han crecido paralelamente.

Algunos de sus álbumes destacados son: “Dame la mano” (Phillips, 1971), ”Canto para todos” (Phillips, 1977), “Al diablo, con amor” (Phillips, 1972), “Para la ternura siempre hay tiempo” (Sonny-Columbia, 1986), (Ion Musica/Ariola, 1990), “Adónde irán los besos” (Ion Musica/Ariola, 1993), “Canciones regaladas” (Ion Musica/ Sony-BMG, 2015), entre otros.

Para cerrar al mejor estilo, el dúo interpretó la canción 'No sé por qué te quiero', escrita para la película "El amor perjudica seriamente la salud" y uno de sus éxitos más reconocidos, 'Contamíname'.

Ana y Víctor son el uno para el otro. El gran respeto y admiración que se tienen se refleja en su mirada, palabras y música.